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Обвал рынка: российская нефть стоит меньше нуля

20 апреля, 22:48

Елена Вус

Цена за баррель Urals опустилась до минус двух долларов

Нефть марки Urals, которой торгуют российские компании, устремилась вслед за WTI.

Как известно, обвал цен на нефть продолжается несмотря на объявленную нефтедобывающими странами сделку по снижению добычи более чем на 10%. На фоне снижения спроса из-за пандемии на 20-30 млн баррелей в сутки (б/с) снижение в 9,7 млн б/с выглядит недостаточным. Поддержать рынок может снятие карантинных ограничений в основных странах.

Так, по состоянию на 22.00 понедельника, 20 апреля, цена за баррель Urals опустилась до минус двух долларов.

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Ранее стало известно, что майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоят минус 37 долларов за баррель, согласно индексу Dow Jones. Срок действия этих контрактов истекает во вторник. В то же время следующий по сроку контракт WTI — с поставкой в июне — торгуется по цене $21,37 за баррель, что на 15% ниже уровня на закрытие рынка в пятницу. Цена майских фьючерсов на нефть WTI рухнула почти на 300% к окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, опустившись до минус $37,63 за баррель.

Ранее сайт "Сегодня" подробно писал о том, как Россия обрушила цены на нефть, зачем саудиты этому способствовали, почему США это "проспали" и чем все закончится. При этом мы также разбирались, каким образом снижение цен на нефть привело к падению на рынке газа и почему это играет на руку Украине:

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нефть Россия цена на нефть WTI Urals фьючерсы

Источник: Сегодня

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