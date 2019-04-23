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Объявлен победитель конкурса на главу Налоговой службы

Сегодня, 15:30

Результаты конкурсного отбора обнародовало Министерство финансов

Фото: Сергей Верланов / Facebook
Фото: Сергей Верланов / Facebook.

Заместитель министра финансов Сергей Верланов победил в конкурсе по отбору руководителя Государственной налоговой службы (ГНС), сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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