Объявлен победитель конкурса на главу Налоговой службы

Результаты конкурсного отбора обнародовало Министерство финансов

Фото: Сергей Верланов / Facebook.

Заместитель министра финансов Сергей Верланов победил в конкурсе по отбору руководителя Государственной налоговой службы (ГНС), сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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