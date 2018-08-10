"Объявление экономической войны": в РФ резко отреагировали на ужесточение американских санкций

Усиление экономических санкций против России можно будет расценить, как объявление экономической войны. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, РФ будет реагировать "на эту войну" "экономическими, политическими или иными методами".

"Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать – экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать", – заявил Медведев.

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Говоря об уже действующих и недавно объявленных санкциях, Медведев подчеркнул, что эти меры, "как бы западные партнеры ни рассуждали, что русские плохие, проводят неправильную политику, что правительство РФ должно изменить свою позицию по ряду вопросов, но в значительной степени это ограничение нашей экономической мощи".

Как рассказал представитель Госдепартамента США, в рамках этих санкций в ближайшее время будет введен запрет на поставку России продукции двойного назначения. Предполагается, что санкции вступят в силу 22 августа.

Кроме того, власти США намерены ввести второй, "более болезненный" пакет ограничительных мер против РФ осенью 2018 года, если не получат убедительных гарантий того, что российская сторона впредь не будет применять химоружие.