Обязательные чеки: почему мелкий бизнес против

/ Фото: Pixabay

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Принятые парламентом в пятницу, 20 октября, законы, касающиеся предпринимателей, вызвали у них негодование, возмущение и даже акции протеста. Ряд предпринимателей и аналитиков усмотрели в них наступление на малый бизнес, усиление налогового и фискального давления на "упрощенцев", хотя ожидали от новой власти как раз противоположного. По мнению противников "бизнес-законов", в результате предприниматели мало того, что не выйдут из тени, а наоборот: уйдут в тень. Пострадают и потребители товаров и услуг, производимых мелким и средним бизнесом. Некоторые заявили даже, что больше нельзя будет платить через интернет, а также совершать наложенные платежи.

Что это за законы

Волнения в среде предпринимателей вызвали взаимосвязанные между собой законы "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" (регистрационный №1053-1) и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" (№1073).

Как уже писал сайт "Сегодня", законопроект №1053-1, в частности, предусматривает, что предприниматели, которые не могут или не хотят приобретать обычные регистраторы расчетных операций (РРО, или кассовые аппараты), смогут теперь использовать электронный "кассовый аппарат" и электронные чеки – то есть специальное приложение с аналогичными функциями, которое обещают сделать бесплатным. При этом каждая продажа товара или услуги должна будет подтверждаться чеком.

А одно из новшеств законопроекта №1073 – введение необычного для Украины принципа контроля за продавцами: с помощью покупателей. Покупатели получат возможность вернуть деньги, уплаченные за товар или услугу (получить кешбэк), если сообщат в фискальные органы, что продавец при этом не выдал (или выдал неправильный) чек. В народе этот механизм уже окрестили "стукачеством".

О каком "усилении давления" говорят предприниматели?

В принципе, обязанность для предпринимателей выдавать чеки предусмотрена законодательством и сейчас. Так что в этом смысле принятые законы практически ничего не меняют – не сужают и не расширяют сферу применения закона об РРО, где перечислены категории предпринимателей и товаров, для которых выдача фискальных чеков является обязательной.

"Эти законы не меняют модель налогообложение напрямую, но за счет введения дополнительного контроля они фактически принуждают предпринимателей платить те налоги, которые предусмотрены законом", – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

Это подтверждает и один из авторов упомянутых законопроектов – глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. На этом основании он отвергает предположения о том, что после вступления в силу новых законов для потребителей станут недоступными онлайн-покупки или оплата посылок наличными при получении.

"Законопроекты №1053-1 и №1073 не меняют правила проведения операций с РРО для товаров (услуг), которые были заказаны предварительно с отсрочкой платежа или расчеты по которым были проведены в онлайне. Еще с 2014 года статьей 3 Закона о РРО (от 06.07.1995 № 265/95-ВР) предусмотрено, что субъекты хозяйствования обязаны выдавать лицу, которое получает или возвращает товар, получает услугу или отказывается от нее, включая те, заказ или оплата которых осуществляется с использованием сети Интернет, при получении товаров (услуг) в обязательном порядке расчетный документ установленной формы на полную сумму проведенной операции. На сегодня разъяснен порядок проведения таких операций. Так, предприятие может вкладывать чек вместе с товаром. Или выдачу соответствующего расчетного документа будет осуществлять посредник (почта)", – говорит Данил Гетманцев.

"Строгость наших законов компенсируется их невыполнением"

В настоящее время на невыполнение закона об РРО часто закрывают глаза (относительно целого ряда товаров и услуг). Теперь же предложенный в законопроектах механизм контроля сделает выполнение этого закона обязательным. Именно это и не понравилось многим предпринимателям. В частности, они посчитали несправедливым, что провозглашенные новой властью принципы "закон один для всех" и "платить налоги должны все" в первую очередь коснулись не крупного, а мелкого бизнеса.

"У нас привыкли как? Строгость законов компенсируется их невыполнением. Пытаться контролировать все – это можно сделать только в странах со сложившимися институтами, сложившимся поведением общества. А когда они не сформированы… Это не формируется за 5 или 10 лет, это формируется поколениями – чтоб люди привыкли, что ты не можешь нарушать закон, даже когда тебя за это не поймают. Так зачем пытаться сугубо механистическим способом начать контролировать то, что контролировать не удастся? Нужно создавать такую систему налогообложения, которая не требует повального контроля", – считает Борис Кушнирук.

Эксперт признает, что новые законы действительно могут решить ряд проблем. Например, прекратить практику использования упрощенной системы налогообложения для ухода от налогов. Однако он убежден, что нельзя было менять "правила игры", не пересмотрев одновременно налоговое законодательство. Например, чтобы решить проблему с "черным" и "серым" импортом, Борис Кушнирук предлагает максимально упростить и удешевить ввоз в страну сырья и полуфабрикатов, сняв полностью таможенные пошлины и предоставляя отсрочку в уплате НДС. А продажу готовой продукции, напротив, жестко контролировать – например, с помощью индивидуального электронного номера, который позволит проследить движение товара. По многим категориям товаров и услуг он считает правильным заменить НДС налогом с продаж (в частности, в сфере общепита).

"Для стран с переходной экономикой нужно уменьшать так называемую фискальную нагрузку. Мы не можем обеспечить конкурентность украинской экономики за счет высокотехнологичных производств. Мы можем сделать это только за счет уменьшения прямых налогов. Значит, нам нужно пересмотреть прямые налоги для малого бизнеса в сторону уменьшения", – убежден Борис Кушнирук.

Отметим, что в понедельник, 23 сентября в Раде зарегистрировали проект постановления № 1053-1-П об отмене указанного решения парламента. В тот же день документ передали на рассмотрение руководству. До рассмотрения проекта постановления спикер не может подписать законопроект № 1053-1 и передать его на подпись президенту.

Напомним, новости "Сегодня" писали, что Рада приняла в целом законопроект № 1073 о "кешбэке", который вводит с 1 октября 2020 года компенсацию покупателю стоимости покупки в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции.

Ранее депутаты и предприниматели обменялись мнениями по поводу планируемых в Налоговом кодексе нововведений.

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