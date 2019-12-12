Оценка недвижимости: Рада не отменила упрощенную модель

В Верховной Раде продолжаются попытки изменить закон, который устраняет коррупцию при оценке недвижимости

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Верховная Рада, которая сделала шаг к ликвидации коррупционных схем, не смогла отменить принятый 5 декабря закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества.

За принятие соответствующего проекта постановления об отмене закона №2047-д проголосовали лишь 7 народных депутатов, причем все они представляют фракцию "Слуга народа".

Инициатор рассмотрения постановления, народный депутат Руслан Требушкин не выступал с трибуны для разъяснения своей позиции.

Реклама

5 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества.

Согласно пояснительной записке к документу, этим законом с 1 января 2020 года вводится упрощенная модель оценки объектов недвижимости, что позволит проводить автоматическую оценку в сжатые сроки и облегчает процедуру заключения сделок с недвижимостью.

В тренде Украинцев ждет реформа прожиточного минимума: в Кабмине раскрыли детали

Кроме того, благодаря данному закону нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости, которые будут храниться в электронной форме.

В ходе обсуждения данного законопроекта депутаты учли правку, согласно которой формирование электронных справок о рыночной стоимости объекта недвижимости будет осуществляться бесплатно.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что одна из крупнейших киевских девелоперских компаний "Укрбуд", экс-президент которого Максим Микитась подозревается в организации коррупционной сделки с недвижимостью для бойцов Нацгвардии, де-факто остановила работы на своих объектах. При этом у застройщика – десятки жилых комплексов (ЖК) и тысячи покупателей.

Также мы сообщали о том, что цены на новые квартиры растут, но застройщики предлагают украинцам рассрочку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама