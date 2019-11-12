Оценка недвижимости: Рада сделала шаг к ликвидации коррупционных схем

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Верховная Рада во вторник, 12 ноября, приняла в первом чтении законопроект (№ 2047-д), которым предлагается с 1 января 2020 года ввести в Украине новую, значительно упрощенную модель оценки объектов недвижимости.

По информации, обнародованной на сайте парламента, доработанный документ внесли в Раду 31 октября.

"Законопроектом предлагается упростить процедуру оценки недвижимых объектов путем ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прекращения вымогательства средств с оценщиков и нотариусов в пользу частных структур за пользование принадлежащей государству Единой базой данных отчетов об оценке", – сообщает пресс-служба Рады.

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Документ предполагает появление упрощенного способа оценки объектов недвижимости через автоматическую ее оценку модулем Фонда государственного имущества. Отмечается, что новая модель "позволит проводить автоматическую оценку в максимально короткие сроки и ускорит процедуру заключения сделок с недвижимостью".

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Если лицо не согласится со стоимостью недвижимости, определенной автоматически, оно имеет право обратиться к оценщику и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в единой базе.

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