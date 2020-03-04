"Очень похоже на Польшу": в НБУ рассказали о переломном для Украины этапе

Экономическая ситуация в Украине сейчас напоминает ситуацию почти 20-летней давности в Польше и находится на переломном этапе. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб, который ранее озвучивал "не слишком позитивные" прогнозы на 2020 год.

"Украина сейчас очень похожа на Польшу 2001 года. У них тоже вначале была жесткая монетарная политика. Потом начала резко снижаться инфляция, начали заходить инвестиции. Монетарная политика впоследствии смягчалась. Причем сразу заходят портфельные инвестиции. Никогда первыми не приходят инвесторы, которые покупают завод. Сначала приходят те, кто покупает ценные бумаги. Потому что так легче зайти и легче выйти. А вот за ними, если страна продолжает нормальную макроэкономическую политику, как раз приходят остальные. Поэтому мы сейчас, можно сказать, на переломном этапе", – объяснил Сологуб.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – "О курсе доллара, депозитах и коронавирусе: интервью с Дмитрием Сологубом, часть 2".

Ранее новости "Сегодня" также писали, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Национальный банк Украины в своих прогнозах на 2020 год улучшили прогноз роста экономики до 3,5-3,7%. Кроме того, по прогнозам Всемирного банка, рост валового внутреннего продукта Украины в 2020 году ускорится с 3,6% в 2019 году до 3,7%, а в 2021-2022 годах может составить до 4,2%. При этом программа деятельности правительства предусматривает рост ВВП на 40% за пять лет.

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