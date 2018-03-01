Очередное поражение Кремля: что означает победа в Стокгольме для украинцев

Заплатить "Нафтогазу" "Газпром" должен был уже сегодня, но пока не спешит этого делать

Украинский "Нафтогаз" одержал победу над российским "Газпромом": Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору о транзитном контракте. Согласно вердикту суда, Россия должна заплатить Украине более 4,5 млрд долларов. Впрочем, если учитывать, что и сам "Нафтогаз" должен "Газпрому", украинская сторона получит меньше, но все равно останется "в плюсе" – на 2,56 млрд долларов. Журналисты "Сегодня" разбирались что эта победа будет означать для украинцев.

В "Нафтогазе" сегодня заявили, что транзитный контракт с Россией собираются пересмотреть и предложат "Газпрому" новые переговоры. Это стало возможным после окончательного решения Стокгольмского арбитража, состоящего из более чем тысячи страниц текста. Решение суда обязывает "Газпром" выплатить Киеву 4,63 млрд долларов, которые "Нафтогаз" не получил из-за того, что Россия не транспортировала газ через территорию Украины.

"Если от этого отнять те объемы газа, за которые мы не доплатили в 2014 году, остается 2,56 млнд разницы, которую нам должны. Процесс был инициирован в 2014 году. Тогда было правительство Арсения Яценюка, который позволил нам нанять правильных юристов и поддерживал нас в этом процессе. И я бы хотел поблагодарить президента Украины", – заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Это уже второй иск к "Газпрому", который удовлетворили в пользу "Нафтогаза". В конце 2017 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" снизить цену на газ для Украины и отменить принцип "бери или плати". Кроме того, суд освободил "Нафтогаз" от уплаты "Газпрому" 56 млрд долларов.

"Это результат совместной согласованной работы правительства и президента. Наша работа доказала, что мы можем побеждать и в юридических баталиях Стокгольма. Это и увеличение золотовалютных резервов, и стопроцентная позиция по верности нашей энергетической стратегии. И я хочу поздравить команду, которая защищала интересы Украины", – прокомментировал решение Стокгольмского арбитража президент Украины Петр Порошенко.

Вероховная Рада тоже приветствовала решение суда. Нардеп Максим Бурбак убежден, что в этом есть заслуга и "Народного фронта" во главе с Арсением Яценюком.

"Арбитраж отклонил требования российского газового монополиста по штрафам за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом "объемы транзитного газа. Это очередное поражение Кремля, это очередное поражение страны-агрессора", – считает Бурбак.

2,56 млрд долларов для "Нафтогаза" – это примерно 5 тысяч гривен в пересчете на каждую украинскую семью.

Следующий шаг правительства – снизить цену на газ, считает лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Куда должны пойти эти деньги? На энергомодернизацию, на масштабные программы замены окон, котельных, дверей, теплотрасс, котлов у людей. Потому что сейчас денег нет у людей. И это возможность снизить тарифы. Эти деньги должны пойти на энергомодернизацию и на снижение цены на газ для граждан", – уверен Ляшко.

Выплатить средства "Нафтогазу" "Газпром" должен был уже сегодня, но пока не спешит этого делать. Между тем, затягивание только увеличивает сумму выплат – каждый день просрочки обойдется для России более чем в 500 тысяч долларов.

Напомним, ранее эксперт объяснил "Сегодня", позволит ли решение Стокгольмского арбитража снизить цены на газ.