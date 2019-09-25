Официально: законопроект о рынке земли отправляют в Раду

О том, что документ внесут в парламент, сообщил Алексей Гончарук

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Кабинет министров в среду, 25 сентября, внесет в Верховную Раду законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства.

"Приняли первый проект закона из пакета по земельной реформе, сегодня внесем его в парламент. Еще ряд законов внесут в парламент народные депутаты, которые работают с нами в одной рабочей группе, эти законы дополнят пакет", – сказал он.

Новости "Сегодня" писали, что Кабинет министров утвердил указанный законопроект на сегодняшнем заседании правительства.

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Напомним, что мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенков феврале-2019 (документ действует до февраля 2020 года).

Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент сначала должен рассмотреть и принять закон об обороте земель, который бы урегулировал все аспекты продажи участков.

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19 сентября 2019 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов перечислил основные положения оборота земель в Украине.

А на следующий день Минэкономразвития обнародовало проект закона. В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан, чтобы сформировать законодательное поле для рыночного оборота земель с/х назначения, обеспечить конституционные права граждан Украины на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков с/х назначения гражданами и юрлицами Украины. Запрет на продажу сельхозземель предлагается снять с 1 октября 2020 года.

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