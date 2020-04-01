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Офис президента отремонтируют за 1,7 миллиона гривен

1 апреля, 12:06

Ксения Капустинская

В Кабмине обнародовали соответствующий проект постановления

Кабинет министров планирует выделить деньги из резервного фонда госбюджета-2020, который отказалась урезать Рада, на ремонт в здании Офиса президента. Соответствующий проект постановления внесен в повестку заседания Кабмина 1 апреля, свидетельствуют данные на официальном сайте правительства.

"Выделить Государственному управлению делами 1741,378 тыс. гривен для проведения противоаварийных работ, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации в административном здании по ул. Банковой, 11 в г. Киеве", – говорится в проекте постановления.

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Напомним, ранее у главы государства Владимира Зеленского планировали перенести Офис президента в Украинский дом в Киеве и сделать это здание более современным, чем на Банковой.

Видео: Facebook

Однако позже стало известно, что на новый Офис президента Украины может уйти более 300 миллионов гривен. Поэтому было принято решение пока не обустраивать новое место работы для президента и его команды. Зеленский признал, что проект получается слишком дорогим, и для таких трат еще не время.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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ремонт госбюджет Кабинет министров резервный фонд бюджет-2020 Офис президента

Источник: Сегодня

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