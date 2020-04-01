Офис президента отремонтируют за 1,7 миллиона гривен

Кабинет министров планирует выделить деньги из резервного фонда госбюджета-2020, который отказалась урезать Рада, на ремонт в здании Офиса президента. Соответствующий проект постановления внесен в повестку заседания Кабмина 1 апреля, свидетельствуют данные на официальном сайте правительства.
"Выделить Государственному управлению делами 1741,378 тыс. гривен для проведения противоаварийных работ, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации в административном здании по ул. Банковой, 11 в г. Киеве", – говорится в проекте постановления.
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Напомним, ранее у главы государства Владимира Зеленского планировали перенести Офис президента в Украинский дом в Киеве и сделать это здание более современным, чем на Банковой.
Однако позже стало известно, что на новый Офис президента Украины может уйти более 300 миллионов гривен. Поэтому было принято решение пока не обустраивать новое место работы для президента и его команды. Зеленский признал, что проект получается слишком дорогим, и для таких трат еще не время.
Все подробности в спецтеме Бюджет-2020
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