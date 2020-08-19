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Оформить визу в Украину стало дешевле и проще

19 августа, 14:32

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Власти рассчитывают привлечь в страну больше туристов

После заявлений президента Владимира Зеленского о необходимости изменить визовую политику Украины, правительство скорректировало правила оформления виз для въезда в страну. Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма Украины.

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Изменения касаются в частности, электронных виз и визового сбора.

"Увеличивается кратность е-визы: к существующей одноразовой вводится е-виза на двукратный въезд в Украину. Кроме того, уменьшается стоимость и дифференциация визового сбора: вместо 85 долл. за одноразовую определено 20 долл. Двукратная е-виза будет стоить 30 долл.", – говорится в сообщении.

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За срочное оформление виз в электронном виде консульский сбор взимается в двойном размере.

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Срок оформления визы в электронном виде составляет:

  • в срочном порядке – один рабочий день
  • в обычном порядке – три рабочих дня.

"Это позволит облегчить въезд иностранных граждан на территорию Украины и увеличить том числе и туристический въездной поток. Вместо 35 000 выданных виз – до 70 000", – прогнозируют в агентстве.

Напомним, ранее сообщалось, то с 2021 года для всех стран, которые имеют безвизовый режим с Европейским Союзом, начнет работу Европейская система авторизации и информации о путешествии (ETIAS).

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цены туризм визы Украина оформление сроки

Источник: Сегодня

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