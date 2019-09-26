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Ограничение доступа "Газпрома" к OPAL: в Польше озвучили плюс для Украины

26 сентября, 18:48

Решение суда ЕС прокомментировал глава польской PGNiG Петр Возняк

Решение Европейского суда юстиции, отменившего право российского "Газпрома" полностью использовать мощности газопровода OPAL, позволило избежать перебоев в поставках газа в Польшу – недостающие объемы будут направляться через Украину.

Об этом заявил в четверг, 26 сентября, глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк в ходе Всепольского экономического саммита.

"Если бы решение по OPAL было принято в 2021 году, это повлекло бы за собой трагический в своих последствиях перерыв в поставках газа, чего наша сеть передачи [газа] и клиенты не могут себе позволить", – сказал он.

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По его словам, если бы суд не решил ограничить передачу российского газа по OPAL, "согласно заявлению "Газпрома", у нас бы не хватило газа на юго-востоке Польши".

Возняк подчеркнул, что если бы не удалось "остановить" OPAL, увеличенные объемы газа поступали бы по "Северному потоку – 1".

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"Его удалось остановить, поэтому эти недостающие объемы газа, на которые "Газпром" должен сократить передачу по OPAL, будут направляться через Украину, то есть частично через пункт в Дроздовичах он должен попасть в Польшу", — добавил он.

Новости "Сегодня" писали, что 10 сентября суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока".14 сентября компания Opal Gastransport ввела ограничения для российской компании.

В "Нафтогазе" назвали решение суда приятным сюрпризом для Украины.

Между тем вопрос транзита газа после 2020 года обсуждался на трехсторонних переговорах Киева, Брюсселя и Москвы 19 сентября. Следующий раунд консультаций пройдет в октябре:

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газ Газпром ЕС возняк OPAL транзит газа

Источник: ТАСС

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