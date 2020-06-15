Охота за дешевым автогазом

Чем популярнее дешевый газ, тем больше желающих сделать его дорогим

Еще десять лет назад АЗС с пропан-бутаном иногда нужно было поискать, а сегодня редкий заправочный комплекс обходится без газовой колонки. За это время спрос на автомобильный газ в Украине вырос в 2,4 раза – с 810 тыс. т до почти 2 миллионов. Кажется, ГБО установлено уже везде, где только можно.

Дешевизна этого топлива – вот секрет успеха. Во время кризиса 2014-2015 годов сжиженный газ стал для многих автомобилистов спасательным кругом, иначе машину пришлось бы ставить на прикол.

Но чем выше популярность дешевого газа, тем больше желающих сделать его дорогим и заработать. Изучение ситуации показывает, что на кошельки водителей сегодня охотятся сразу несколько мощных групп и их шансы весьма велики.

Дорогие производители

Реклама

Первая и самая агрессивная из них – отечественные производители нефтепродуктов. Массово перейдя на использование газа, автомобилисты значительно сократили спрос на бензин.

"Нефтеперерабатывающие заводы физически не могут производить только востребованные дизтопливо и сжиженный газ, поэтому бензин попросту некуда девать", – говорит директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

К слову, такая ситуация наблюдается во всем мире. Но только в Украине с ней решили бороться очень противоречивым методом – путем удушения сжиженного газа в угоду некогда популярному бензину. Для этого украинские производители "Укртатнафта", "Укргаздобыча" и "Укрнафта" обратились к властям с требованием повысить акцизный налог на сжиженный газ, повысить цену газа и подтолкнуть потребителя к отказу от него. Последнее предложение – увеличить акциз с 52 до 168 евро за 1000 литров. Это означает удорожание газа на колонке более чем на 4 грн/л!

Реклама / Фото: Григорий Салай, Сегодня

Пока правительство отклонило столь дерзкую просьбу, заявив, что из-за экономического кризиса ставки налогов пересматривать пока не планируется. Но переработчики не сдаются.

В начале года они вышли с требованием увеличить пошлины на поставки газа из России. На первом этапе 8,5%, а это +60 копеек на литре. В росте цены можно не сомневаться: когда в сентябре 2019 г. правительство впервые ввело пошлину на российский пропан-бутан (4%) цена в Украине выросла ровно на размер нового налога.

На продавливание пошлин и акцизов брошены все административные и медийные ресурсы.

Реклама В тренде В Украине заработали все пункты пропуска в аэропортах

"Правительство может и не хочет повышать акциз, но у народных депутатов может быть свое мнение на сей счет",– говорит один из нардепов из фракции "Слуга народа".

Характерно, что испытывая проблемы по оси "газ-бензин" украинские НПЗ еще просят ввести пошлину на российское дизельное топливо. Это уже "привет" всей экономике Украины, так как дизель преимущественно использует промышленность и корпоративный сектор. Тревогу бьют металлурги и аграрии.

"Для нас крайне важно, чтобы Минэконмразвития подошло к этому вопросу комплексно и кроме рынка топлива проанализировало последствия для всей экономики страны в случае принятия этого решения. Тем более, как говорилось ранее, это делается безосновательно, в пользу одной группы компаний, в ущерб потребителям и целым отраслям", – заявил Александр Каленков, президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром". Потери своей отрасли от повышения цен на дизтопливо он оценил в 600-700 млн грн в год.

Еще более ощутимые потери ожидают аграрии: по оценкам Украинской зерновой ассоциации Николая Горбачева, увеличение расходов сельхозпредприятий на топливо превысит 1,5 млрд грн.

Прибыль съел нелегал

Продавать больше бензина не против и крупные сети автозаправочных станций. Их тихое согласие с инициативами производителей можно понять: на сжиженном газе они зарабатывают крайне мало, тогда как на бензине – в разы больше.

Такой перекос был не всегда. Доходность накренилась в 2014 г. из-за распространения в Украине "серых" заправок. Неуплата всяческих налогов и сборов, помогла нелегалам торговать намного дешевле законных заправок. Последним, чтобы хоть как-то удерживать клиента, пришлось торговать газом с минимальной наценкой или вовсе в ноль.

Чтобы компенсировать потери на газу, заправки были вынуждены повысить маржу на бензине. От этого бензин еще дороже, а газ – еще привлекательнее.

Побороть "серый" топливный бизнес в начале этого года обещал президент Владимир Зеленский. И даже продвинулся в этом направлении: одна за одной волны проверок и демонтажей освободили рынок от многих нечистых на руку заправок. А в марте грянула пандемия, ввели карантин и внимание государственных органов отвлеклось на другие вещи. В итоге нелегальные заправки в своем большинстве вернулись на прежние места и бизнес расцвел с новой силой.

Дай на дорогу!

А тем временем на доступность сжиженного газа обратил внимание и Офис президента Украины. Там смотрят на потребителей LPG как на доноров дорожного фонда. Президент Зеленский неоднократно упоминал, что строительство дорог – его главный приоритет.

Источники в парламенте говорят, что на данном этапе президент поддержал идею увеличения акциза на автогаз до 120 евро за 1000 л. Это увеличило бы доходы дорожного фонда на 9-10% за год, а цену газа на заправках – на около 2,5 грн/л.

"Почему именно 120 евро должен быть акциз на LPG? Почему в таком случае не растет акциз на другие нефтепродукты? Какими вообще должны быть налоги на нефтепродукты в нашей стране и почему? Эти и многие другие вопросы остаются без ответа – в Украине нет даже набросков стратегии, определяющей, какое топливо нуждается в поддержке, а какое – нет", – говорит один из крупных продавцов сжиженного газа.

И вот в такой мутной воде каждый пытается поймать свою рыбу побольше: нефтепереработчики – повысить продажи бензина, розничные сети – вернуть потери на продаже газа, государство – наполнить дорожный фонд. А заплатит за это – потребитель, причем самый бедный.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама