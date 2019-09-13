Окончательная отмена депутатской неприкосновенности, роспуск ЦИК, снижение цены на газ, взлет гривни: итоги недели

Общество

Президент Владимир Зеленский подписал закон о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Она будет отменена с 1 января 2020 года.

Правоохранители провели обыск в квартире, где зарегистрирована экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева. По ее словам, адвокат уже давно сообщил ГПУ и ГБР, что экс-глава НБУ проживает в Лондоне. Также обыски прошли в помещениях концерна "Укроборонпром" и предприятий-экспортеров, входящих в его состав. Они проводились в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка в 2016 году.

Генпрокуратура, СБУ и ГБР провели обыск у руководителя Государственной экологической инспекции Игоря Яковлева. Его обвиняют в завладении средствами в особо крупных размерах. Речь идет о 15 млн грн, которые были выделены на утилизацию опасных отходов.

Верховная Рада досрочно уволила всех членов Центральной избирательной комиссии. Против голосовал только 41 депутат из фракции "Европейская солидарность" и "Голос".

740 международных наблюдателей из 43 государств в настоящее время работают в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Больше всего наблюдателей из Великобритании (53 человека), далее идут США (52), Босния и Герцеговина (48). От Российской Федерации 35 наблюдателей. Кроме того, сейчас в СММ ОБСЕ работают 436 сотрудников из Украины, исполняющих обязанности советников, специалистов и вспомогательного персонала.

Президент Владимир Зеленский после своей инаугурации с 20 мая уже совершил шесть визитов за границу и 20 рабочих поездок внутри Украины.

Переданы 54 человека – состоялась очередная передача с оккупированных территорий Донбасса осужденных граждан Украины.

На 90 дней отсрочено введение штрафов за нарушение правил ввоза авто на таможенную территорию Украины. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект. Его авторы подчеркивают, что отсрочка для "евробляхеров" стала последней.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроекты:

о деятельности органов судейского управления. Ни одна фракция, кроме "Слуги народа", не голосовала за него. Документ сокращает состав Верховного суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация;

о снижении нагрузки на Антикоррупционный суд – он будет заниматься только делами САП и НАБУ;

о конфискации незаконных активов чиновников и представителей местного самоуправления. Он возвращает в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении, которая ранее была исключена как не соответствующая Конституции;

относительно обличителей коррупции. Он определяет правовой статус обличителей коррупции, их права и гарантии защиты.

До 4493,64 грн за 1000 куб. м без учета НДС и расходов на транспортировку "Нафтогаз Украины" снизил цену на газ для населения в сентябре. Стоимость по сравнению с августом уменьшилась на 3,4%.

Проект государственного бюджета на 2020 год Верховная Рада рассмотрит на пленарной неделе 17-20 сентября, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

2670 производств о преступлениях в сфере служебной деятельности и коррупции находится сейчас в Государственном бюро расследований, после семи месяцев с начала его работы, сообщил директор ГБР Роман Труба. Из них в 165 – сообщено о подозрении, 149 – направлены в суд, получено шесть обвинительных приговоров.

НБУ разрешил банкам обслуживать клиентов не только на основании паспорта гражданина Украины (в форме ID-карты или книжки), но и на основании загранпаспорта.

50,4% украинцев считают, что человек, у которого в собственности есть земля, должен иметь право ее продать. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова. При этом среди тех, кто владеет землей, за возможность ее продавать выступает 55,6%, а среди тех, у кого нет земли – 45,6%.

Принят во втором чтении и в целом законопроект об импичменте президента, несмотря на возражения ряда депутатов.

Монета 25 копеек будет выводиться из оборота постепенно, а монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года.Но их можно будет без ограничений и бесплатно обменять на монеты других номиналов и банкноты в течение трех лет.

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8500 грн – за роды, 19500 грн – за лечение инсульта, 15800 грн – за лечение инфаркта – столько планирует платить Национальная служба здоровья медучреждениям по программе медицинских гарантий в 2020 году.

100 тысяч грн денежной помощи от государства получит каждый из 35 освобожденных из РФ политзаключенных. Государство также пообещало купить квартиры Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову, которые ранее проживали в Крыму.

371,5 млн грн выделило в 2019 году государство на премии военным в честь Дня независимости, в прошлом году было выделено 9,7 млн грн.

Экономика

Укрепил на 12 копеек до 24,71 грн за доллар национальную валюту Национальный банк на 16 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 13 сентября. На этой неделе гривня трижды обновляла трехлетний минимум по официальному курсу к доллару, включая курс на 16 сентября.

Поднялась на три ступени – со 138 на 135 Украина в глобальном рейтинге экономической свободы Fraser Institute. Самая успешная из стран бывшего СССР – Эстония, она занимает 13 место.

Составили 482,9 млрд грн поступления в сводный бюджет, контролируемые Государственной налоговой службой, в январе-августе, что на 17,9%, больше показателя за аналогичный период 2018 года. При этом поступления в государственный бюджет выросли на 16,6% – до 309,5 млрд грн, а в местные бюджеты – на 20,5%, до 173,4 млрд грн.

Выросли на 1,8% чистые международные резервы Национального банка за август – до 12,026 млрд долларов. С начала года чистые международные резервы выросли на 24,7%. В целом международные резервы на 1 сентября составили 21,84 млрд долларов, что на 0,8% выше показателя месяцем ранее.

Верховная Рада приняла в целом законы:

об усовершенствовании функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг ("сплит"). Он предполагает ликвидацию Нацкомфинуслуг, и разделение ее функций между Национальным банком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку с 1 июля 2020 года;

о режиме общего транзита товаров через таможенную территорию Украины и введении национальной электронной транзитной системы, что позволит применять европейские транзитные правила и использовать единую таможенную декларацию. Это будет способствовать ускорению и удешевлению процесса перемещения товаров.

Составила 178,32 доллара за 1 тысячу кубометров средняя цена импортного природного газа в Украине в августе, что на 5,7% меньше, чем в июле.

Третий год подряд морские порты Украины демонстрируют увеличение грузооборота. В 2017 году грузооборот увеличился на 0,6%, в 2018 – на 2%, а за 6 месяцев 2019 по сравнению с аналогичным периодом 2018 рост составил 13%. В текущем году лучшие показатели демонстрируют порты Черноморск (121,1%), Николаев (119,5%), Одесса (112,3%), Рени (110,6%), Усть-Дунайск (218,3%), Херсон (131,2%) и Южный (120,3%).

Начаты концессионные конкурсы по передаче имущества портов "Ольвия" и Херсонского морского торгового порта. Заявки на участие принимаются в течение 60 дней.

Верховная Рада приняла за основу законопроекты:

об объединении отчетности по единому социальному взносу (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ);

о внедрении в Украине статуса авторизованных экономических операторов. Наличие такого статуса означает особое доверие со стороны таможни и упрощает проведение таможенных процедур;

о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс об уменьшении давления на бизнес;

об усовершенствовании правовой защиты географических указаний;

о защите прав потребителей финансовых услуг.

6 млрд грн налогов украинские физлица-предприниматели должны государству, сообщила платформа для работы с открытыми данными Opendatabot. Ежегодно сумма налогового долга ФЛП растет на 700 млн грн: в 2017 году общая их задолженность составляла 3,6 млрд грн, в 2018 – 4,1 млрд грн.

Таможенная служба начала IT-аудит своих основных систем с целью определения узких мест и подготовки плана цифровой трансформации таможни до декабря текущего года. Финансирует работу проект Евросоюза EU4PFM.

Снизились на 0,3% потребительские цены в августе после падения в июле на 0,6%. Об этом сообщила Государственная служба статистики. В годовом измерении инфляция по итогам августа снизилась до 9% с 9,1% по итогам июля. С начала года потребительские цены в Украине выросли на 2,7%,

Было собрано 668 автомобилей в августе на украинских заводах, что на 42% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром". Практически весь результат был обеспечен крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе "Еврокар", где собрали 553 машины, что треть больше, чем в августе 2018. Выпуск коммерческих автомобилей увеличился с 1 шт до 34. В августе коммерческие автомобили производили Черкасский автобус и ЗАЗ, изготовив 26 шт и 8 шт соответственно.

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Произведено 4230 автотранспортных средств в Украине за восемь месяцев текущего года, что на 7% меньше в годовом измерении, сообщил "Укравтопром". Всего было произведено 3619 легковых автомобилей (-7,5%), 80 коммерческих авто (-30%) и 531 автобус (+3%).

Национальный банк отменил ежемесячный лимит в 5 млн евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц и выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов.

Выплаты 1,9 млн вкладчикам совершил Фонд гарантирования вкладов физических лиц за время своего существования, с 2012 года – выплачено 89,7 млрд грн.За это время фонду передали в управление 95 неплатежеспособных банков, также завершена ликвидация 23 банков.

Миссия МВФ прибыла в Украину, целью начавшихся переговоров является получение рекомендации совету директоров для открытия новой программы сотрудничества. Миссия планирует работать до 24 сентября.

Более 19 млрд кубометров газа Украина уже закачала в свои подземные хранилища для прохождения отопительного сезона – столько газа в хранилищах не было с 2011 года. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

16,5 млрд грн получил Минфин на аукционах по размещению ОВГЗ. После почти 2-месячного перерыва размещены ОВГЗ, номинированные в долларах США, со сроком обращения 1,5 и 2 года. Ставки доходности по всем облигациям существенно снижены.

Верховная Рада приняла в целом законопроект об увеличении штрафов за перегруженные фуры до 500, 1000 или 2000 необлагаемых минимумов.

Мир

Администрация президента США разблокировала 250 млн долларов, которые планируется направить на военную помощь Украине. Крайний срок их передачи – 30 сентября.

Президент США Дональд Трамп отправил Джона Болтона в отставку с поста советника по нацбезопасности. Он объяснил свое решение тем, что его помощник делал крупные ошибки и не находил общий язык с важными представителями вашингтонской администрации.

Около 1300 человек пропали без вести на Багамских островах после урагана "Дориан". По официальным данным, жертвами урагана значатся около 50 человек. На островах разрушены или повреждены около 13 тысяч строений, обширные территории оказались под водой.

Евросоюз еще на полгода продлил санкции против России. До 15 марта 2020 года продлены санкции против 170 человек и 44 компаний из-за нарушения Россией суверенитета Украины.

Федеральное агентство по сетям Германии требует от "Газпрома" выполнить вердикт Европейского суда общей юрисдикции в Люксембурге, признавшего неправомочным решение об использовании российской компанией в полном объеме мощностей газопровода OPAL.

Достигла 1,1 млрд долларов рыночная капитализация компании Apple после презентации новых смартфонов и других гаджетов. К закрытию торгов 11 сентября курс акций вырос на 3,18% по сравнению с предыдущими торгами.

Причиной смерти 1435 человек во Франции стала рекордная жара в июне и июле этого года. Половина из умерших были в возрасте старше 75 лет. Благодаря превентивным мерам показатель смертности был в 10 раз ниже, чем за тот же период в 2003 году, когда жара также поразила Европу.

Интриги на выборах директора-распорядителя МВФ не будет – кандидатура Кристалины Георгиевой оказалась единственной. Завершить процесс избрания планируется не позднее 4 октября. Долгое время существует неформальная система, согласно которой руководителем Всемирного банка всегда становится американский кандидат, а директором МВФ – кандидат, поддержанный ЕС.

Почти 40% мирового объема прямых иностранных инвестиций – стоимостью 15 трлн долларов приходится на так называемый "фантомный" капитал, призванный минимизировать обязательства компаний по налогам, а не финансировать производственную деятельность, говорится в исследовании МВФ и Копенгагенского университета.

В день своего 55-летия основатель и глава китайской компании Alibaba Джек Ма официально ушел в отставку с поста председателя совета директоров. Ранее он говорил, что хочет вернуться в сферу образования и заниматься благотворительными проектами

Выросло на 4% число международных туристских прибытий в мире за первое полугодие 2019 года, сообщила Всемирная туристская организация ООН. Количество международных прибытий с января по июнь в мире составило 671 млн. На 8% вырос турпоток в страны Ближнего Востока, на 6% – в страны Азии и Тихоокеанского региона. В европейские страны прибыло туристов на 4% больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Цены на золото будут расти и достигнут нового максимума в ближайшие год-два, считают аналитики банка Citi. Этим максимумом может стать 2000 долларов за унцию. Предыдущего пика в 1921 доллар золото достигло в сентябре 2011.

Самая дорогая в истории коллекция виски будет представлена на торгах аукциона Sotheby's. Она охватывает наиболее полный ассортимент шотландского виски, происходящего из частного погреба, и оценивается в 4 млн фунтов стерлингов (4,8 млн долларов). Всего на торги выставят 394 лота: 467 бутылок и 9 бочек. Топ-лотом станет 60-летний Macallan 1926 года, который оценивают в 350-450 тысяч фунтов.

Самым провальным фильмом в прокате за всю историю Голливуда стал "Джон Картер" студии Disney. Он собрал в прокате 284 млн долларов, а студия потратила 263,7 млн долларов на производство картины и около 100 млн на маркетинговые услуги.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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