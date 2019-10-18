Оливки, сыр и самолеты: США ввели колоссальные пошлины против Евросоюза

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В ответ на европейские субсидии для авиаконцерна Airbus Белый дом ввел новые пошлины на импорт из Евросоюза.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Совокупная сумма пошлин оценивается в 7,5 млрд долларов. Они коснутся целого ряда сельскохозяйственных товаров, ввоз которых подорожает на 25%, и самолетов Airbus (10%).

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В частности, дополнительными налогами будут обложены печенье, сливочное масло и йогурты, свитера, пуловеры, изделия из кашемира и шерсти, оливки, вино, колбасы, немецкий кофе, виски, пармезан.

Стоит отметить, что Всемирная торговая организация уже встала на сторону США, несмотря на Брюссель угрожает Вашингтону ответными мерами. Совокупный объем пошлин, которые Европа может наложить на американские товары, может достичь 35 млрд евро.

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Следует отметить, что ЕС обвиняет США в субсидировании Boeing, и этот спор в рамках ВТО длится уже 15 лет.

Для Евросоюза Америка является важнейшим рынком сбыта: в 2018 году объем торговли между ними составил примерно 1,3 трлн долларов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп еще в апреле анонсировал введение пошлин на товары из стран Евросоюза на сумму 11 млрд долларов. Таким образом он решил "наказать" ЕС за субсидии для европейского авиаконцерна Airbus.

Как уже сообщали "Сегодня", из-за торговой войны США и ЕС американский производитель мотоциклов Harley-Davidson решил частично перенести производство из Америки в Европу.

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