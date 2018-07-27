Износ подвижного состава "Укрзализныци" составляет 94%, но это проблема не только железнодорожного ведомства, а и всей экономики Украины. Такое мнение в интервью сайту "Сегодня" выразил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Износ 94-95% касается всей экономики Украины, так как основные фонды у нас не обновлялись давно и амортизация чрезвычайно высока", – сказал Омелян.

При этом, как считает министр, проблемы в различных отраслях можно решить с помощью качественного управления.

"Но все зависит от менеджера: кто-то быстрее модернизирует свою отрасль, а кто-то гораздо медленнее. Я точно не фанатею от реформы "Укрзализныци", считаю, что она слишком слабая и слишком медленная. Положительные сдвиги есть, но "Укрзализныця" могла бы легко стать компанией №1 в Украине и действительно локомотивом украинской экономики, потому что на транспортировке завязаны все отрасли экономики", – подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" во второй части интервью с Владимиром Омеляном: "У меня есть проект моей жизни – это Hyperlooр".