Омелян: Износ 94-95% касается всей экономики Украины

Сегодня, 08:07

Министр инфраструктуры уверен, что каждую отрасль можно спасти с помощью хорошего менеджмента

Владимир Омелян. Фото: А. Лесык / &quot;Сегодня&quot;
Владимир Омелян. Фото: А. Лесык / "Сегодня"

Износ подвижного состава "Укрзализныци" составляет 94%, но это проблема не только железнодорожного ведомства, а и всей экономики Украины. Такое мнение в интервью сайту "Сегодня" выразил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. 

"Износ 94-95% касается всей экономики Украины, так как основные фонды у нас не обновлялись давно и амортизация чрезвычайно высока", – сказал Омелян.

При этом, как считает министр, проблемы в различных отраслях можно решить с помощью качественного управления.

"Но все зависит от менеджера: кто-то быстрее модернизирует свою отрасль, а кто-то гораздо медленнее. Я точно не фанатею от реформы "Укрзализныци", считаю, что она слишком слабая и слишком медленная. Положительные сдвиги есть, но "Укрзализныця" могла бы легко стать компанией №1 в Украине и действительно локомотивом украинской экономики, потому что на транспортировке завязаны все отрасли экономики", – подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" во второй части интервью с Владимиром Омеляном: "У меня есть проект моей жизни – это Hyperlooр".
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Источник:

"Сегодня"

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