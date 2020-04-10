"Он в работе": Шмыгаль анонсировал план выхода Украины из кризиса

Украина будет выходить из карантина, как минимум, до июля

Кабинет министров Украины разработает план выхода из экономического кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

Премьер отметил, что Украина может раньше начать разработку плана выхода страны из экономического кризиса, так как, по сравнению с Испанией и Италией, раньше начала карантинные мероприятия.

"Сегодня такой план есть. Он еще довольно сырой. Мы четко понимаем, какие программы надо сделать для малого и среднего бизнеса. Где надо сделать рефинанс кредитов для малых и средних предприятий. Мы понимаем, какая ставка кредитования до 5% должен быть сейчас в условиях восстановления экономики. То, что у нас сейчас нет итальянского или испанского сценария, не означает, что надо расслабиться. Как только план будет готов, он будет представлен. Он в работе. Мы работаем", – заявил Шмыгаль.

По словам премьера антикризисные меры будут включать, в том числе, кредитные каникулы для бизнеса.

"Это означает, что предприятия малого и среднего бизнеса будут иметь возможность не платить проценты на время карантина, не платить тело кредита на время карантина", – добавил он.

По его словам, Украина будет выходить из карантина, как минимум, до июля, а сейчас у страны есть два сценария борьбы с COVID-19. Согласно худшему, количество заболевших в день людей может достигать 2000.

Он также сообщил, что сейчас в Украине нет снижения количества заболеваемости, а даже наоборот – число больных ежедневно увеличивается. Премьер подчеркнул, что в ближайшие 3 недели украинцы должны выдержать и прервать цепочку заболевания.

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"В мае Украина должна пойти на работу. Мы это понимаем, готовимся, должны создать рабочие места, возможность малому и среднему бизнесу привести в движение свой бизнес. Мы должны жить в новых социальных стандартах, с социальной дистанцией, в масочном режиме, с частым мытьем рук и еще много всего,"– добавил Шмыгаль.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров намерен cоздать в мае 500 тыс. рабочих мест.

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