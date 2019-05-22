"Они не уехали": миссия МВФ встретится с Зеленским

У президента заявляют о продолжении работы экспертов Фонда

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда (МВФ), находящегося в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано. Сейчас представители миссии проводят встречи с чиновниками", - отмечается в сообщении.

Кроме того, о присутствии на данный момент в Киеве "ревизоров" от МВФ сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. Она отметила, что провела встречу с экспертами Фонда.

"Только что встретилась с миссией МВФ. Они никуда не уехали и не прекратили свою работу", – написала Каленюк на своей странице в Facebook.

22 мая СМИ сообщили, что миссия МВФ досрочно прекращает работу в Украине. При этом представительстве Фонда сразу отметили, что "ревизоры" МВФ продолжают работу в Киеве. Однако не стали уточнять, планируется ли пересмотр программы, по итогам которого Украина может получить следующий транш.

Изначально предполагалось, что представители Фонда пробудут в Украине две недели. За это время специалисты планировали дать оценку реформам, предусмотренным программой сотрудничества, а также провести встречи с представителями власти.

21 мая премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова уже встретились с представителями миссии МВФ.

Позже в министр Кабинета министров Александр Саенко предупредил, что роспуск Верховной Рады может повлиять на сотрудничество Украины и МВФ.

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