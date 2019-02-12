"Они высасывают соки": МВФ назвал источник коррупции в Украине
По словам Йосты Люнгмана, львиная доля госпредприятий страдает от недоинвестирования
Украина унаследовала большой объем государственной экономики, которая сейчас насчитывает более 3500 предприятий, и часто они являются источником коррупции. Об этом сообщил глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман в интервью интернет-изданию Finclub.
"Львиная доля из них страдает от недоинвестирования, их бизнес-модели и корпоративное управление не соответствуют вызовам современности, и поэтому они нуждаются в модернизации. Во многих случаях они являются источником коррупции, а порой и откровенных краж. Вместо того чтобы питать украинскую экономику, они высасывают ее соки", – заявил он.
По его мнению, необходимо ощутимо сократить долю государственного сектора в экономике, что обеспечит долгосрочные стимулы для модернизации предприятий.
"Перевод этих предприятий из государственного в частный сектор позволил бы правительству сконцентрироваться на своих основных функциях, то есть обеспечении обороны, охраны правопорядка, общественной инфраструктуры, образования, здравоохранения и социальной поддержки малоимущих", – добавил Люнгман.
Глава представительства также добавил, что крупные инвестиции являются предпосылкой большого экономического роста и на этом пути важно убрать коррупцию.
"Потому что бизнес-климат никогда не будет здоровым и безопасным, если будет существовать коррупция", – заключил он.
Напомним, по результатам международной антикоррупционной организации Transparency International, Украина улучшила позиции по индексу восприятия коррупции в 2018 году на 10 позиций и занимает сейчас 120-е место из 180 стран.
В феврале 2019-го Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции создало и открыло реестр коррупционеров.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Они высасывают соки": МВФ назвал источник коррупции в Украине". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Каждый день в Украине берут взяток на 108 тыс. грн
В прошлом году коррупционеры собрали с украинцев 207 млн "благодарностей"
В судах находятся почти 200 уголовных дел, которые "постоянно зависают" – Сытник
По словам директора НАБУ, за полгода в суд направлены 32 дела относительно топ-коррупции