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"Они высасывают соки": МВФ назвал источник коррупции в Украине

Вчера, 15:28

По словам Йосты Люнгмана, львиная доля госпредприятий страдает от недоинвестирования

Фото: Pixabay
"Они высасывают соки": МВФ назвал источник коррупции в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2c8/c44/5c62c8c44fff4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2c8/c44/5c62c8c44fff4.jpg Экономика По словам Йосты Люнгмана, львиная доля госпредприятий страдает от недоинвестирования

Украина унаследовала большой объем государственной экономики, которая сейчас насчитывает более 3500 предприятий, и часто они являются источником коррупции. Об этом сообщил глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман в интервью интернет-изданию Finclub.

"Львиная доля из них страдает от недоинвестирования, их бизнес-модели и корпоративное управление не соответствуют вызовам современности, и поэтому они нуждаются в модернизации. Во многих случаях они являются источником коррупции, а порой и откровенных краж. Вместо того чтобы питать украинскую экономику, они высасывают ее соки", – заявил он.

По его мнению, необходимо ощутимо сократить долю государственного сектора в экономике, что обеспечит долгосрочные стимулы для модернизации предприятий.

"Перевод этих предприятий из государственного в частный сектор позволил бы правительству сконцентрироваться на своих основных функциях, то есть обеспечении обороны, охраны правопорядка, общественной инфраструктуры, образования, здравоохранения и социальной поддержки малоимущих", – добавил Люнгман.

Глава представительства также добавил, что крупные инвестиции являются предпосылкой большого экономического роста и на этом пути важно убрать коррупцию.

"Потому что бизнес-климат никогда не будет здоровым и безопасным, если будет существовать коррупция", – заключил он.

Напомним, по результатам международной антикоррупционной организации Transparency International, Украина улучшила позиции по индексу восприятия коррупции в 2018 году на 10 позиций и занимает сейчас 120-е место из 180 стран.

В феврале 2019-го Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции создало и открыло реестр коррупционеров.

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Тег коррупция, госпредприятия, МВФ, Люнгман

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