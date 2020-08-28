"Они зажрались": Лукашенко угрожает "поставить на место" Европу

Президент Беларуси рассказал, как ответит на санкции ЕС

Беларусь готова жестко ответить на санкции Европейского Союза из-за фальсификации выборов и пыток протестующих.

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Об этом, как сообщает БелТА, 28 августа заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", – предупредил Лукашенко на встрече с работниками сырного завода "Савушкин-Орша".

Он пригрозил закрыть воздушное пространство для торговых самолетов ЕС и прекратить закупать продукцию, на которую ввела санкции Россия – по неофициальной информации, такие товары продолжали попадать в РФ через Беларусь.

Кроме того, Лукашенко приказал перенаправить торговые потоки из Литвы на порты других стран. Он утверждает, что белорусские грузопотоки формировали 30% бюджета Литвы.

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"Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", – пригрозил президент Беларуси.

Напомним, сегодня глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может присоединиться к санкциями ЕС против Беларуси.

Как мы уже писали к европейским санкциям могут также присоединиться и США – госсекретарь Майкл Помпео уже допустил приостановление поставок нефти Беларуси в связи с событиями в этой стране.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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