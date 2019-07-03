Онлайн-покупки для украинцев становятся дороже

Чтобы не переплачивать, нужно не выходить за пределы беспошлинного лимита

Онлайн‑покупки становятся дороже из-за новых правил растаможки посылок из-за границы. С 1 июля за посылки стоимостью более 100 евро нужно платить налоги. Новости "Сегодня" разбирались, насколько из-за этого вырастут траты на шопинг в сети.

Киевлянка Ирина Ганакова пять лет подряд покупает одежду, детские игрушки и гаджеты на зарубежных сайтах. Женщина и ее семья уверены: товары там и дешевле, и качественнее.

Чтобы не переплачивать, семья старается не выходить за пределы беспошлинного лимита. Но его урезали со 150 до 100 евро. При этом новое правило касается только рядовых украинцев, ведь для юридических лиц и предпринимателей лимит остался на уровне 150 евро.

"Это очень неудобно", – сетует Ирина.

Новости "Сегодня" решили проверить, сколько можно купить в рамках беспошлинного лимита. Часы на иностранном сайте стоят 23 евро, около 700 гривен. Также подобрали сумку и кроссовки. Все вместе стоит 134 евро, почти четыре тысяч гривен. Из Великобритании в Киев посылку доставят по почте. Еще 30 июня платить бы не пришлось ни копейки сверху. Рассчитаем, сколько составляет переплата с 1 июля.

Всего дополнительных платежей два – 20% НДС и 10% пошлины. Размер налогов рассчитывается от суммы, на которую превышен лимит – в нашем случае это 34 евро. То есть налоги составят 10 евро, около 300 гривен. В целом сумма покупки врастет с 3 979 до 4 282 грн.

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Инициаторы нововведений уверяют, что таким образом борются с теневым бизнесом. Чтобы те, кто зарабатывает на перепродаже товаров, не забывали платить государству налоги. Но эксперты предостерегают, что нововведение скорее приведет к росту цен в неофициальных магазинах, а не к выходу бизнеса из "тени". То есть, пострадать может простой покупатель.

"Это ведет к тому, что покупатели будут вынуждены платить монополистам на рынке дополнительную плату за те же товары и услуги, импортируемые из-за границы, но по завышенным ценам, примерно на 20-30%", – объясняет экономический эксперт Тарас Загородний.

А посылки станут меньше и дешевле, считает семья Ганаковых. Впрочем, покупать за границей они продолжат, хотя и обещают обратить внимание на товары украинских производителей.

Напомним, Верховная Рада еще в 2018 году приняла во втором чтении законопроект № 9260 о повышении некоторых налогов и снижении лимита стоимости беспошлинных посылок.

Также обсуждалась идея обложить 20-процентным налогом международные посылки, стоимость которых превышает 22 евро. Но соответствующий документ уже снят с повестки дня из-за общественного недовольства.

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