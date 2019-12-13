Украинцы уходят в онлайн: что народ покупает в интернете и почему растут цены

Как выгодно делать покупки в интернете / Фото: Pixabay

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Украинцы стали больше покупать товаров и услуг – в нынешнем году экономика страны показывает высокие темпы роста ВВП(4,2% по итогам трех кварталов) прежде всего за счет розничной торговли. По данным Госслужбы статистики, за 11 месяцев розница прибавила 11,3% или почти в 2,5% раза больше, чем вырос ВВП.

Но, как выяснил сайт "Сегодня", при этом проявилась новая тенденция: торговля уходит в онлайн. То есть намного быстрее, чем традиционные продажи, росла в этом году интернет-торговля. Все больше покупателей предпочитают делать покупки онлайн, не заходя в магазины. Понять, почему это происходит, и какие прогнозы развития интернет-торговли, нам помогли эксперты группы компаний EVO (объединяет крупнейшие маркет-плейсы Украины), Всеукраинская рекламная коалиция, глава Секретариата совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Тенденции: покупали больше, но экономили

Как видно из исследований EVO, за 11 месяцев 2019 года украинцы в интернете приобрели товаров на 76 млрд грн, это составляет почти 12% всех продаж (см. инфографику).

За январь-ноябрь 2018 года покупатели потратили онлайн меньше на 12 млрд грн, или на 17%. При этом в 2019 увеличились доходы и от сопутствующих сервисов: доставки, рекламы, продвижения, оплат через интернет. На доставке товаров, приобретенных онлайн, операторы заработали минимум 3,5 млрд грн, на онлайн-оплатах – около 1,9 млрд грн. По оценкам Всеукраинской рекламной коалиции, выручка от рекламы товаров и услуг в соцсетях, на маркетплейсах и интернет-ресурсах игроков рынка достигает 16 млрд грн – на 37% больше, чем в 2018 году.

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В среднем на маркетплейсах EVO – Prom.ua, Shafa.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Izi.ua – покупатели тратят от 200 до 1000 грн за раз. При этом за год средний чек снизился на 7-10%. А вот стоимость доставки возросла: в среднем покупатель платит за получение товара 5-15% его стоимости. По мировым стандартам это дорого, поэтому темпы роста рынка онлайн-торговли несколько снизились по сравнению с прошлым годом. Очевидно, что чем дороже покупка, тем меньший процент от ее стоимости надо уплатить за доставку. Поэтому недорогие и негабаритные покупки, стоимостью 200-300 грн и меньше, многие из экономии стараются забрать самовывозом.

Покупки в интернете: чем интересуется народ

Электронная коммерция переходит в мобильные телефоны: 70% покупателей приходят на маркетплейсы с мобильных и только 30% – с компьютеров и лэптопов. Около половины пользователей уже привыкли заказывать товары через мобильное приложение.

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Чаще всего в 2019 году онлайн украинцы покупали одежду и обувь, технику и электронику, товары повседневного спроса, косметику и парфюмерию. В то же время, быстрее всего растет спрос на товары для дома, книги, товары для хобби и для автомобилей.

Источник группа компаний EVO

Что нас ждет в 2020 году

Эксперты онлайн-торговли говорят, что на рынке будут развиваться как старые тренды, так и новые. По словам Андрея Забловского, Украина сейчас находится в лидерах стран, где люди все меньше ходят в магазины.

"Увеличение доли электронной коммерции – это общемировой тренд, Украина не исключение. К концу года темпы роста онлайн-продаж у нас могут увеличиться с 17% до 20%, – рассказал нам Забловский. – Они могли быть выше, если бы не рост тарифов за доставку. Это объясняется ограничением со стороны наших властей стоимости товаров, которые можно ввезти в Украину беспошлинно, а также повышением логистами расценок на свои услуги. Но Е-торговля будет развиваться. Увеличится процент заходов на маркетплейсы со смартфонов, то есть когда люди будут находиться в пути, например, по дороге на работу, в дальних поездках и т. д., вырастет доля безналичных расчетов, с использованием QR-кодов".

Что касается предпочтений украинцев, то Забловский не ожидает здесь больших изменений, по его мнению, нынешние тренды и сегменты спроса сохранятся и будут развиваться дальше. Но все больше офлайн-магазинов будет уходить в онлайн и наоборот.

"Есть категория покупателей, которые любят сначала пощупать товар вживую, потом купить такой же в интернете у другого продавца, но дешевле, в итоге традиционные магазины несут убытки, – говорит Забловский. – Поэтому офлайн-торговля все больше будет предлагать приобрести понравившийся товар у них в онлайне со скидкой. А онлайн-магазины в борьбе за такого покупателя, начнут все больше открывать традиционные точки продаж. Там можно примерить товар, если не подойдет размер или цвет, такую же модель с нужными параметрами вам доставят со склада после онлайн-заказа".

Еще две перспективные тенденции – это виртуальная 3D-реальность и учет предпочтений покупателей. Первая – когда с помощью технических средств можно, например, виртуально примерить понравившийся костюм, увидеть, как он на вас сидит. Вторая – на основании предпочтений покупателя в выборе фасона, моделей ему при поиске нового товара онлайн сразу предложат похожий фасон. Допустим, если мужчина постоянно заказывает рубашки с двумя нагрудными карманами, ему прежде всего покажут такие модели и лишь потом он увидит рубашки с одним карманом или вообще без них.

Почему покупают онлайн

Олег Пендзин разъяснил, почему люди все больше стараются пользоваться покупками по интернету.

"Не надо тратить время, силы и деньги на походы по магазинам, новые возможности укоряют и упрощают подбор нужных товаров, ориентируют по ценам, можно сравнить и в итоге сэкономить, выбрав среди одинаковых или похожих предложений самое оптимальное для вас, – анализирует Пендзин. – Доставка покупки домой или в офис экономит время, многие могут позволить себе переплатить за сервис, либо вынуждены платить в силу занятости. Очевидно, что это прежде всего молодые люди, хорошо освоившие возможности современных гаджетов. Но все больше становится среди них и пенсионеров, прежде всего "молодых", знакомых со смартфонами и имеющих время, чтобы досконально разобраться с их возможностями".

Из минусов интернет-продаж эксперт назвал возможные сложности с оформлением гарантийного ремонта, возвратом товара и разочарованием, если он окажется не таким, как изображен на "картинке".

Как видим, интернет-торговля все больше проникает в нашу жизнь. Но эксперты уверены: исчезновению традиционной торговли она не грозит, ведь "магазин возле дома", в котором можно быстро купить пакет молока и буханку хлеба, всегда окажется востребованным. Особенно если он работает круглосуточно и без выходных.

Как добиться компенсации, если онлайн-покупка не удалась, смотрите в сюжете:

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