Онлайн-шопинг: что украинцы покупают в сети

Сегодня, 02:59

Реже всего украинцы покупают продукты, которые быстро портятся – но эта тенденция идет на убыль


50 миллиардов гривен потратили за год украинцы на покупки в интернете. Аналитики отмечают, что онлайн-шопинг становится в Украине все популярнее.

Ирина Сокур экономит сотни гривен в месяц – находит скидки и выгодные предложения. Одежда, обувь и косметика – самые популярные покупки в сети. В тройке лидеров – товары для детей и по уходу за домом. Реже всего украинцы покупают продукты, которые быстро портятся – но эта тенденция идет на убыль.

В интернете украинцы покупают не только товары первой необходимости. Так, в сети буквально за несколько дней забрали цифровое пианино за почти 150 тысяч гривен, миксер за 118 тысяч грн и даже оборудование для камер шоковой заморозки – за 163 тысячи гривен.

При этом, для того, чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, эксперты советуют украинцам, которые покупают в сети, платить за товар только после его получения.

Напомним, украинцы также охотно совершают покупки на иностранных сайтах. Средняя сумма чека составила в эквиваленте 400 грн. Как известно, в Украине - новые правила ввоза посылок из-за границы, которые затронут тех, кто много заказывает из-за границы.
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"Сегодня"

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