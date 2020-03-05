ОПЕК давит на Россию: цены на нефть хотят удержать от дальнейшего падения

После вспышки COVID-19 представители ОАЭ надеются, что в пятницу на заседании министров ОПЕК+удастся достичь соглашения с Россией по дополнительному сокращению добычи нефти на второй квартал 2020 года. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи, покидая здание секретариата ОПЕК.

"Мы все: ОПЕК и не ОПЕК должны действовать вместе. Я полон надежды, что мы достигнем завтра соглашения", – сказал он, отвечая на вопрос, каковы шансы, что Россия поддержит дополнительное сокращение добычи на заседании завтра.

При этом ОПЕК понизил более чем вдвое прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году из-за коронавируса.

Рост спроса на нефть в этом году замедлится до 480 тыс. баррелей в сутки.

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"Вспышка COVID-19 оказала серьезное негативное влияние на прогнозы мирового экономического роста и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах. Мы ожидаем, что рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 0,48 млн баррелей в сутки по сравнению с оценкой в 1,1 млн баррелей в сутки в декабре 2019 года", – сообщается в заявлении. При этом "беспрецедентная ситуация и постоянно меняющаяся динамика рынка" означают риск дальнейшего снижения прогноза.

ОПЕК рекомендовал странам ОПЕК+ усилить сокращение добычи нефти на второй квартал на 1,5 млн б/с при соблюдении пропорций: 1 млн б/с приходится на страны ОПЕК, 0,5 млн б/с – на "не ОПЕК".

Мониторинговый комитет накануне обсуждал дополнительные ограничения на 1,5 млн баррелей в сутки, однако Россия и Казахстан не поддержали это предложение. Министр энергетики России Александр Новак покинул встречу до ее завершения. Все участники ОПЕК+ встретятся в пятницу, 6 марта, когда в Вену вернется Новак и озвучит позицию России.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что страны могут сотрудничать для создания эффективной вакцины против коронавируса, а Китай готов предоставить активную помощь странам, серьезно пострадавшим в результате эпидемии.

Напомним, что Палата представителей Конгресса США одобрила документы о борьбе со вспышкой коронавируса COVID-19 на сумму 8,3 млрд долларов.

Федеральная резервная система (ФРС) США экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) – до 1-1,25% годовых. В ФРС объяснили, что решение принято из-за рисков, которые представляет для экономики распространение коронавируса.

Цена нефти марки Brent упала ниже 50 долларов за баррель впервые с декабря 2018 года после того, как накануне побила антирекорд за год.

А украинские власти напоминают: в сложной ситуации важно не паниковать. Но есть основания тщательнее следить за здоровьем, мыть руки и носить маску, а также по возможности избегать людных мест. Как защитить себя, напомнили в СНБО:

Видео: СНБО

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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