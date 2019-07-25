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Оператор ГТС начал подготовку к новому маршруту поставок газа в Украину

25 июля, 13:07

В компании работают над тем, чтобы поставки можно было осуществлять c южного направления

Фото: Укртрансгаз

На фоне возможной остановки транзита газа из России через Украину компания "Оператор газотранспортной системы Украины" работает над возможностью с 2020 года начать поставки газа в Украину через Трансбалканский газопровод. Об этом написал директор компании Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

"Южноевропейские страны активно диверсифицируют поставки: каспийский газ через TANAP (Трансанатолийский газопровод из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе. – Ред.) и LNG поставки создают хорошую конкуренцию российскому газу. Работаем над тем, чтобы уже с января можно было осуществлять поставки газа в Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод", – отметил он.

Макогон добавил, что катарский газ впервые был доставлен на греческий LNG-терминал на судне класса Q-Flex, который может перевозить более 210 тыс. куб. м сжиженного газа.

Ранее сайт "Сегодня" поинтересовался у гендиректора консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаила Корчемкина, почему "Газпром" строит "Турецкий поток", зная про TANAP, а также ТАP – Трансадриатический газопровод, строящийся для транспортировки газа из Прикаспия и с Ближнего Востока в Западную Европу. Он отметил, что "Турецкий поток" – это "проект, построенный назло".

Корчемкин добавил, что в 2019 году участок Трансбалканского газопровода на границе Болгарии и Турции загружен всего на 23%. При этом, по его словам, затраты на транспортировку газа по "Турецкому потоку" будут многократно выше, чем при транзите через Украину.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

В 2018 году транзит газа через украинскую ГТС составил 86,8 млрд куб. м. При этом Украина не импортировала российский газ для собственных нужд. Вместо этого газ поступал исключительно из стран Евросоюза.


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Тег ГТС, поставки газа, импорт газа, Трансбалканский газопровод

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Сегодня

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