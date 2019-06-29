Оператор "Северного потока – 2" отказался от первой заявки по маршруту в водах Дании

Компания прекратила более чем двухлетнюю процедуру

Фото: nord-stream2.com.

Компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта "Северный поток – 2" – отозвала одну из трех заявок, поданных в Датское энергетическое агентство, на прохождение газопровода через датские территориальные воды к югу от острова Борнхольм. Об этом информирует пресс-служба компании.

В сообщении сказано, что Nord Stream 2 AG прекратила более чем двухлетнюю процедуру.

По словам главы оператора Маттиаса Варнига, компания чувствовала необходимость в таком шаге, так как "бывшее правительство Дании не давало никаких признаков принятия решения".

В Nord Stream 2 AG объяснили отзыв первоначальной заявки целью защитить компанию, а также акционера и европейских инвесторов из Австрии, Франции, Германии и Нидерландов от рисков, связанных с дальнейшими задержками и возможными финансовыми потерями.

При этом заявки по двум другим маршрутам находятся на рассмотрении.

"Nord Stream 2 приняла решение сконцентрироваться на двух других вариантах. Компания продолжит конструктивную работу с датскими компетентными органами для достижения своевременного согласия относительно маршрута на континентальном шельфе", – говорится в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" писали, что "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. В консорциум по строительству газопровода входят французская Engie, австрийский OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем выступает российский "Газпром".

1 января 2018 года вступила в силу поправка к закону о континентальном шельфе Дании, который дал ей право налагать вето на инфраструктурные проекты в своих территориальных водах.

В мае сообщалось, что завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" запланировано на вторую половину 2020 года, хотя ранее предполагалось, что "труба" заработает в начале 2020 года.

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