"Опередили мировых лидеров": в НБУ отчитались о проекте запуска е-гривни

По словам Яблунивского, по итогам пилотного проекта специалисты подготовили аналитическую записку

Фото: пресс-центр НБУ

"Опередили мировых лидеров": в НБУ отчитались о проекте запуска е-гривни //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/025/b02/5c7025b026ca6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/025/b02/5c7025b026ca6.jpg 2019-02-22T18:44:00+02:00 Экономика По словам Яблунивского, по итогам пилотного проекта специалисты подготовили аналитическую записку

Национальный банк Украины (НБУ) завершил расширенный пилотный проект запуска электронной гривни (е-гривня), который был запущен в конце 2018 года. Об этом заявил директор Департамента платежных систем и инновационного развития регулятора Александр Яблунивский на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, инструмент выпускался для сотрудников НБУ по существующей методологии, чтобы оценить практический аспект его использования, силы центробанка в реализации подобных инструментов и получить отзыв от пользователей.

Яблунивский сообщил, что по итогам пилотного проекта специалисты подготовили аналитическую записку, которую обнародуют позже.

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Он добавил, что в мире нет единого понимания и единой стратегии по развитию подобных валют, а к практической фазе исследования перешли считанные центробанки.

"Поэтому, мы в этом вопросе, можно даже сказать, опередили мировых лидеров, поскольку мы сделали шаг в практическом исследовании, пусть и небольшом", – сказал Яблунивский.

Представитель НБУ также призвал не путать цифровые валюты такие, как электронная гривня, с криптовалютами и другими инструментами По его словам, она "может быть реализована как на технологии централизированного реестра, так децентрализированного".

Напомним, в декабре 2018 года пресс-служба Нацбанка сообщила, что в основу электронной национальной валюты будет положена технология блокчейн. Первые шаги по внедрению е-гривни состоялись еще в конце 2016 года, когда НБУ совместно с ведущими украинскими специалистами в области блокчейн-технологий начал исследовательский проект.

Ранее в регуляторе сообщали, что рассматривают возможность введения в Украине третьей формы денег, наравне с безналичной и наличной.

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