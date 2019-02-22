"Опередили мировых лидеров": в НБУ отчитались о проекте запуска е-гривни
По словам Яблунивского, по итогам пилотного проекта специалисты подготовили аналитическую записку
Национальный банк Украины (НБУ) завершил расширенный пилотный проект запуска электронной гривни (е-гривня), который был запущен в конце 2018 года. Об этом заявил директор Департамента платежных систем и инновационного развития регулятора Александр Яблунивский на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, инструмент выпускался для сотрудников НБУ по существующей методологии, чтобы оценить практический аспект его использования, силы центробанка в реализации подобных инструментов и получить отзыв от пользователей.
Яблунивский сообщил, что по итогам пилотного проекта специалисты подготовили аналитическую записку, которую обнародуют позже.
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Он добавил, что в мире нет единого понимания и единой стратегии по развитию подобных валют, а к практической фазе исследования перешли считанные центробанки.
"Поэтому, мы в этом вопросе, можно даже сказать, опередили мировых лидеров, поскольку мы сделали шаг в практическом исследовании, пусть и небольшом", – сказал Яблунивский.
Представитель НБУ также призвал не путать цифровые валюты такие, как электронная гривня, с криптовалютами и другими инструментами По его словам, она "может быть реализована как на технологии централизированного реестра, так децентрализированного".
Напомним, в декабре 2018 года пресс-служба Нацбанка сообщила, что в основу электронной национальной валюты будет положена технология блокчейн. Первые шаги по внедрению е-гривни состоялись еще в конце 2016 года, когда НБУ совместно с ведущими украинскими специалистами в области блокчейн-технологий начал исследовательский проект.
Ранее в регуляторе сообщали, что рассматривают возможность введения в Украине третьей формы денег, наравне с безналичной и наличной.
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