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"Оптимистичные показатели": Гройсман похвастался успехами украинской экономики

Сегодня, 12:18

Премьер-министр озвучил данные по ВВП, инфляции и госдолгу Украины

Фото: пресс-центр НБУ
"Оптимистичные показатели": Гройсман похвастался успехами украинской экономики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d2c/2f2/5c5d2c2f2eb0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d2c/2f2/5c5d2c2f2eb0d.jpg Экономика Премьер-министр озвучил данные по ВВП, инфляции и госдолгу Украины

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году составил 3,2%, а инфляция - менее 10%. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом Гройсман считает, что уменьшение темпов инфляции говорит о том, что курс доллара в Украине в 2019 году будет "приемлемым".

"У нас достаточно позитивный показатель – 3,2% роста ВВП. Это оперативные данные Министерства экономики. ... Нам удалось сделать так, чтобы инфляция была менее 10% в 2018 году. Это очень оптимистичный показатель, который предусматривает, что стабильность национальной валюты у нас будет достаточно приемлемой и в 2019 году", – сказал премьер.

Гройсман также отметил, что дефицит бюджета Украины в 2018 году снизился до 1,7% ВВП при плановом показателе в 2,4% ВВП. По словам премьера, бюджет страны в 2018 году вырос на 17% по сравнению с 2017 годом и в 1,5 раза – по сравнению с 2016 годом. Так, по данным Государственной казначейской службы, госбюджет Украины за 2018 год выполнен с дефицитом 59,2 млрд грн (2,1 млрд долларов) при утвержденном в законе о государственном бюджете уровне 94,1 млрд грн (3,35 млрд долларов).

Кроме того, показатель государственного и гарантированного государством долга – до 60,9% ВВП. Ранее в Минфине неоднократно отмечали, что безопасным уровнем госдолга считается 60% ВВП.

"Государственный и гарантированный государством долг по отношению к ВВП страны у нас снизился до 60,9% ВВП", – добавил Гройсман.

В 2017 году этот показатель составлял 71,8% (за год он уменьшился более чем на 9%).

 

 

 

 

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Тег инфляция, экономика, госбюджет, ВВП, госдолг, Гройсман, бюджет-2018

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Источник:

УНИАН

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