"Оптимистичные показатели": Гройсман похвастался успехами украинской экономики
Премьер-министр озвучил данные по ВВП, инфляции и госдолгу Украины
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году составил 3,2%, а инфляция - менее 10%. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.
При этом Гройсман считает, что уменьшение темпов инфляции говорит о том, что курс доллара в Украине в 2019 году будет "приемлемым".
"У нас достаточно позитивный показатель – 3,2% роста ВВП. Это оперативные данные Министерства экономики. ... Нам удалось сделать так, чтобы инфляция была менее 10% в 2018 году. Это очень оптимистичный показатель, который предусматривает, что стабильность национальной валюты у нас будет достаточно приемлемой и в 2019 году", – сказал премьер.
Гройсман также отметил, что дефицит бюджета Украины в 2018 году снизился до 1,7% ВВП при плановом показателе в 2,4% ВВП. По словам премьера, бюджет страны в 2018 году вырос на 17% по сравнению с 2017 годом и в 1,5 раза – по сравнению с 2016 годом. Так, по данным Государственной казначейской службы, госбюджет Украины за 2018 год выполнен с дефицитом 59,2 млрд грн (2,1 млрд долларов) при утвержденном в законе о государственном бюджете уровне 94,1 млрд грн (3,35 млрд долларов).
Кроме того, показатель государственного и гарантированного государством долга – до 60,9% ВВП. Ранее в Минфине неоднократно отмечали, что безопасным уровнем госдолга считается 60% ВВП.
"Государственный и гарантированный государством долг по отношению к ВВП страны у нас снизился до 60,9% ВВП", – добавил Гройсман.
В 2017 году этот показатель составлял 71,8% (за год он уменьшился более чем на 9%).
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