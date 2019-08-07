Опубликован полный список новой Верховной Рады, украинцы скупают б/у электрокары: итоги дня

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Общество

9 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов четверо украинских военнослужащих погибли, один был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Шесть военнослужащих погибли, девять – получили ранения что с начала "хлебного" перемирия на Донбассе, с 21 июля.

Официально опубликован список народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Впервые в истории Украины в парламенте будет однопартийное большинство: президентская партия Слуга народа получила 226 депутатских мандатов, а вместе с мажоритарщиками ее фракция составит не менее 254 человек.

Прикрепленный файл: Результаты выборов в Раду 2019

Объявлен тендер на разработку проектной документации для реконструкции выхода со станции метро "Выставочный центр", предполагающей сооружение подземного перехода к "Экспоцентру Украины". По сообщению КГГА, работы планируется завершить в 2020 году.

Уменьшена на 4,4% с 7 августа стоимость полисов "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж на автотранспорте. Такое решение приняло Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

Экономика

Укрепил на 17 копеек до 25,42 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 8 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 7 августа.

Увеличили на 7 млрд грн крупнейшие налогоплательщики в июле уплату налогов в годовом выражении – до 27 млрд грн, сообщили в Офисе крупнейших налогоплательщиков. При этом поступления от НДС выросли в на 5,3% – до 10,2 млрд грн, поступления от акцизного налога составили 5,9 млрд грн, поступления от налога на прибыль – 340,1 млн грн.

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Вырос в 5,3 раза объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-июле, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 274,2 тысячи авто. Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром".

ТОП-5 марок легковых машин, которые сменили иностранных владельцев на украинских, по итогам семи месяцев 2019 года выглядит так: Volkswagen – 52 647, Opel – 26 038, Audi – 19 880, Renault – 20 863, Skoda – 19 755. Доля подержанной техники в первичных регистрациях составляет 76%.

4035 электромобилей украинцы в январе-июле приобрели и поставили на учет, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них – 3742 легковых и 293 коммерческих. Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром". Основную часть (91%) первичного рынка электромобилей сформировали машины, бывшие в эксплуатации.

ТОП-5 моделей легковых электрокаров, приобретенных украинцами за семь месяцев текущего года выглядит так: Nissan Leaf – 1899, Tesla Model S – 318, BMW i3 – 216 авто, Fiat 500e – 178, Renault Zoe и Volkswagen E-Golf – по 154.

Привлекло 2,7 млрд грн на аукционах 6 августа Министерство финансов от продажи ОВГЗ. Самый большой спрос у инвесторов вызвали 1-летние и 3-летние бумаги. Превышение спроса на эти бумаги над предложением позволило снизить ставки доходности по ним. Ставки составили: по 3-месячным ОВГЗ – 16,5%; 1-летним – 16,28%; 3-летним – 16,19%.

Выросли на 5,8% международные резервы Украины в июле – до 21,84 млрд долларов. Рост произошел благодаря чистой покупке Национальным банком валюты на межбанковском рынке.

Составила 188,51 долларов за 1 тыс. куб. м средняя цена импортного природного газа в Украине в июле, что на 4,2% меньше, чем в июне 2019 года. Об этом сообщила ГФС.

По программе "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" по состоянию на 5 августа 1789 фермерским хозяйствам за период декабрь 2018 – май 2019 выплачено 68,4 млн грн, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Предусматривает базовую ставку в 9% и льготную в 5% обсуждаемый сейчас проект налоговой амнистии капиталов при добровольном раскрытии информации налогоплательщиком, сообщил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

Мир

США объявили Китай "валютным манипулятором". Министр финансов США Стивен Мнучин при этом намерен обратиться к Международному валютному фонду для устранения "созданных Китаем нечестных преимуществ"

Впервые с 2013 года превысила 1500 долларов стоимость унции золота благодаря повышенному спросу на защитные активы на фоне опасений эскалации торговой войны между США и Китаем и ожиданий смягчения денежно-кредитной политики со стороны ведущих центробанков мира. С начала года этот драгметалл подорожал на 17%.

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Fitch снизило прогноз цены нефти Brent на ближайшие три года, поскольку трения в мировой торговле продолжают оказывать давление на рыночные настроения и уменьшать физический спрос на нефть. Теперь эксперты ожидают, что Brent в среднем будет стоить 67 долларов за баррель по итогам текущего года, 65 – в следующем году и 61 – в 2021 году. Ранее прогнозы находились соответственно на уровне 70 долларов за баррель, 76 и 80.

Пятый рабочий день подряд центробанк Китая понижает курс национальной валюты, сейчас он установлен на уровне 6,9996 юаня за 1 доллар. Это минимальное значение с 15 мая 2008 года.

В Люксембурге планируют полностью легализовать марихуану. Законодательный процесс по легализации каннабиса начнется уже этой осенью. Весь процесс должен занять примерно два года.

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