Опубликован рейтинг паспортов: как изменилась позиция Украины

Украинцы могут свободно путешествовать в 129 стран мира без длительной процедуры оформления въездных документов

Украина несколько упала в международном рейтинге паспортов. Согласно данным компании Henley&Partners, по состоянию на 7 апреля 2020 года гражданам страны можно не оформлять визы для поездок в 129 стран мира. К списку стран, куда украинцы могут поехать без долгого оформления документов, в феврале 2020 года добавилась Гренада.

В обновленном рейтинге Япония удерживает первое место в индексе паспортов. Граждане страны могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 направление мира, что на две страны больше, чем год назад. Сингапур остается на 2-м месте с показателем 190 стран. Южная Корея и Германия занимают 3-е место (189 направлений).

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Украина потеряла одну позицию в рейтинге и переместилась с 43-го на 44-е место. При этом Украина опережает в рейтинге соседние Молдову, Россию и Беларусь, на счету которых 120, 118 и 75 безвизовых стран соответственно.

Всего индекс паспортов анализирует визовые правила 200 государств и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в январе 2020 года Украина потеряла две позиции в рейтинге и переместилась с 41-го на 43-е место.

Также мы публиковали список безвизовых стран для украинцев в 2020 году.

К слову, сейчас для уик-энда в Европе вам потребуется только биометрический загранпаспорт. О том, как получить биометрический загранпаспорт, мы рассказывали ранее.

А новости "Сегодня" разбирались, чем отличаются бумажные паспорта-книжечки и ID-карты:

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