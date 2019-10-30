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Орбан заявил о желании Венгрии поскорее присоединиться к "Турецкому потоку"

30 октября, 22:07

При этом Орбан обратил внимание и на "сербский аспект" в вопросе поставок газа

Фото: "Газпром"

Фото: "Газпром"

Будапешт заинтересована в получении российского газа не только через Украину, но и по "Турецкому потоку", заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.

"В данный момент мы получаем энергоснабжение со стороны России, но также рассматриваем и другие возможности. Мы надеемся, что сможем диверсифицировать различные энергоисточники", – сказал Орбан в среду, 30 октября, на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров.

"Но мы также хотим сохранить свой суверенитет в отношении транзитных стран. Мы не хотим зависеть от транзитных стран – если в Венгрию из России газ поступает только через Украину, это с точки зрения суверенитета не очень приемлемое решение. Для нас важно, чтобы с разных направлений поступал газ на территорию Венгрии, и чем раньше мы сможем присоединиться к "Турецкому потоку", тем лучше", – заявил Орбан, подчеркнув, что таким образом Венгрия не будет "уязвима в этом понятии".

При этом Орбан обратил внимание и на "сербский аспект" в вопросе поставок газа.

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"Сербия – надежный партнер для Венгрии, и Венгрия всегда получала именно тот газ, в котором страна нуждалась. Я знаю, что суверенитет очень важен не только для нас, но и для сербской стороны – они хотят получать газ не только через нашу территорию, но и по другому направлению", – отметил Орбан.

Он выразил уверенность, что Венгрия и Сербия разрешат этот вопрос с учетом интересов обеих стран.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил: "Говорили и об урегулировании кризиса в Украине. Прежде всего, применительно к проблемам энергетических маршрутов и снабжения как Венгрии, так и наших основных потребителей в Европе российскими энергоносителями".

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"Через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в Западную Европу. Подземные хранилища позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе в моменты пиковых нагрузок. Рассматриваем Венгрию как одного из приоритетных партнеров для распределения поставок российского газа в Европу и по имеющимся на сегодняшний день маршрутам, и по новым – как по северному, так и по южному", – добавил Путин.

Также Путин заявил, что работы по продлению газопровода "Турецкий поток" в Венгрии пройдут быстро, так как протяженность этого участка составляет всего 15 км.

"По венгерской территории всего 15 км. В принципе, мы можем согласовать с нашими коллегами и начать эту работу уже в начале следующего года. И закроем ее достаточно быстро, если Венгрия в этом заинтересована. Насколько мы себе представляем, ответ на этот вопрос положительный", - сказал Путин.

Ранее посол республики в России Норберт Конкой заявил, что Венгрия не против стать частью российского проекта "Турецкий поток" – газопровода, который должен поставлять природный газ в страны южной и юго-восточной Европы в обход Украины.

Между тем, в Нидерландах окружной суд Амстердама принял решение об аресте 100% акций компании South Stream Transport BV, которая занимается строительством газопровода "Турецкий поток" для доставки газа из России по дну Черного моря в европейскую часть Турции.

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газ Россия Венгрия Путин Виктор Орбан транзит газа Турецкий поток

Источник: Интерфакс-Украина

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