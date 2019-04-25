Организация, которая руководит "Межигорьем", накапливает долги и не платит налоги – СМИ

140 гектарами территории и автопарком дорогих автомобилей никто официально не управляет

Фото: архив.

За пять лет все богатства резиденции "Межигорье" беглого президента Виктора Януковича так и не национализировали, а сама территория начала наносить ущерб государству.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете журналистов программы "Секретные материалы".

140 гектаров территории, автопарк дорогих автомобилей, коллекции художественных произведений – последние 11 месяцев этим имуществом никто официально не управляет, отмечается в сюжете.

Конкурс на управителя уже переносился трижды, а общественная организация, которая уже более пяти лет руководит "Межигорьем", доступа к финансовым делам резиденции не дает. В сюжете указывается, что источниками доходов являются: входные билеты, прокат велосипедов, фастфуд и рестораны, теплица, ферма.

"Сомнительным является сам факт их пребывания там, - говорит замглавы Общественного совета при АРМА Виталий Власюк. – Фраза Дениса (Денис Таракхотелик – комендант Межигорья. – ЦЕНЗОР), что их уполномочил народ, очень сильная. Но должны быть и законные основания".

По его словам, нынешние управители своей непрозрачностью сами порождают разнообразные подозрения.

По словам Таракхотелика, полученных от всего вышеперечисленного денег хватает лишь на содержание "Межигорья", поэтому управители не платят по счетам, а также не платят налоги. На содержание, по его словам, нужно минимум 36 миллионов гривен, но и этого не хватает.

11 месяцев тому назад "Межигорье" было передано Национальному агентству по выявлению и розыску активов. Участвовать в объявленном конкурсе на управителя резиденции изъявили желание лишь два претендента с сомнительной репутацией.

"Боятся, не понимают, с чем им придется иметь дело. Боятся присутствия тех людей, которые там сейчас. Возможного силового сценария", – говорит Власюк.

В АРМА отмечают, что основной причиной, почему у "Межигорья" до сих пор нет адекватного управителя, – саботаж со стороны общественной организации, которая там обосновалась.

При этом отмечается, что нынешние управители не платят за электроэнергию – долг уже достиг 13,6 млн гривен, а отключить резиденцию от подстанции не позволяют люди в камуфляже, называющие себя представителями общественной организации "Межигорье".

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