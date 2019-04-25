Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Организация, которая руководит "Межигорьем", накапливает долги и не платит налоги – СМИ

Сегодня, 17:39

140 гектарами территории и автопарком дорогих автомобилей никто официально не управляет

Фото: архив
Фото: архив.

За пять лет все богатства резиденции "Межигорье" беглого президента Виктора Януковича так и не национализировали, а сама территория начала наносить ущерб государству.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете журналистов программы "Секретные материалы".

140 гектаров территории, автопарк дорогих автомобилей, коллекции художественных произведений – последние 11 месяцев этим имуществом никто официально не управляет, отмечается в сюжете.

Конкурс на управителя уже переносился трижды, а общественная организация, которая уже более пяти лет руководит "Межигорьем", доступа к финансовым делам резиденции не дает. В сюжете указывается, что источниками доходов являются: входные билеты, прокат велосипедов, фастфуд и рестораны, теплица, ферма.

"Сомнительным является сам факт их пребывания там, - говорит замглавы Общественного совета при АРМА Виталий Власюк. – Фраза Дениса (Денис Таракхотелик – комендант Межигорья. – ЦЕНЗОР), что их уполномочил народ, очень сильная. Но должны быть и законные основания".

По его словам, нынешние управители своей непрозрачностью сами порождают разнообразные подозрения.

По словам Таракхотелика, полученных от всего вышеперечисленного денег хватает лишь на содержание "Межигорья", поэтому управители не платят по счетам, а также не платят налоги. На содержание, по его словам, нужно минимум 36 миллионов гривен, но и этого не хватает.

11 месяцев тому назад "Межигорье" было передано Национальному агентству по выявлению и розыску активов. Участвовать в объявленном конкурсе на управителя резиденции изъявили желание лишь два претендента с сомнительной репутацией.

"Боятся, не понимают, с чем им придется иметь дело. Боятся присутствия тех людей, которые там сейчас. Возможного силового сценария", – говорит Власюк.

В АРМА отмечают, что основной причиной, почему у "Межигорья" до сих пор нет адекватного управителя, – саботаж со стороны общественной организации, которая там обосновалась.

При этом отмечается, что нынешние управители не платят за электроэнергию – долг уже достиг 13,6 млн гривен, а отключить резиденцию от подстанции не позволяют люди в камуфляже, называющие себя представителями общественной организации "Межигорье".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Межигорье, АРМА

Вы сейчас просматриваете новость " Организация, которая руководит "Межигорьем", накапливает долги и не платит налоги – СМИ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Россиянин предложил Украине соглашение по Крыму

Что произойдет, если есть по 2 банана каждый день

Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

Российские болельщицы в бомбической форме

Троицкий рассказал, как Медведев обманул Макаревича

8 интересных фактов о цвете глаз

Доллар по 60 грн: когда ждать "шалтай-болтай" на валютном рынке

Красотка на велосипеде - Малена: у нее невероятная подборка фото

Умерла актриса Ирина Цывина – вдова Евгения Евстигнеева

В городе ликвидация неубиваемых телефонов за полцены

Давно мечтаете о фитнес-браслете? У нас сегодня щедрые скидки

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Вчера, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Украина заберет у России Кавказ и Кубань силой?

Как мальчик рос с ягуарами: невероятная история

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день