Оржель и Коболев проводят "важную встречу" с Шефчовичем

О встрече украинской делегации с представителями Еврокомиссии сообщила замглавы Минэнергоугля

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель / Фото: Кабинет министров Украины

Министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель проводит встречу с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем в рамках подготовки к трехсторонним газовым переговорам, которые назначены на 19 сентября.

Об этом в понедельник, 9 сентября, написала замглавы Минэнергоугля Наталья Бойко на своей странице в Twitter.

"Начали важную встречу с Алексеем Оржелем и Марошем Шефчовичем", – сообщила она.

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На переговорах также присутствует глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

Где проходит встреча, не сообщается.

Марош Шефчович (третий слева), Андрей Коболев (третий справа) и Алексей Оржель (четвертый справа). Фото: Наталья Бойко / Twitter

Как писали новости "Сегодня", о том, что трехсторонняя встреча по газу назначена на 19 сентября, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

После согласования даты глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава российской компании заявил, что вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но первоочередным является то, будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту.

На прошлой неделе Оржель провел с Шефчовичем телефонные переговоры. В частности, стороны обсудили анбандлинг (разделение) "Нафтогаза".

Главной темой будущих трехсторонних переговоров станет обсуждение условий поставок и транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 2020 года, то есть после завершения действующего транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. При этом украинская сторона отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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