Оржель и Витренко дают "газовый" брифинг: онлайн-трансляция

Министр энергетики и исполнительный директор «Нафтогаза» рассказывают о договоренностях с Россией

Андрей Коболев (крайний слева), Алексей Оржель (второй справа), Юрий Витренко (крайний справа). Фото: REUTERS/Yves Herman

В субботу, 21 декабря, в 12:00 министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржель и исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко дадут брифинг, на котором расскажут об итогах трех- и двухсторонних переговоров по транзиту российского газа по территории Украины.

Сайт "Сегодня" будет транслировать брифинг в прямом эфире:

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Напомним, в сети появились сообщения, что Украина и Россия договорились по новому контракту о транзите газа на пять лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа. Также, "Газпром" заплатит "Нафтогазу" около 3 млрд долл. до 2020 года.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Россия и Украина 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулирование взаимных требований.

Подтверждение последовало и от Еврокомиссии, которая подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Газовые переговоры с Россией: что должны согласовать Зеленский и Путин".

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