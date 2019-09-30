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Оржель: НКРЭКУ не стала снижать максимальные цены на рынке электроэнергии

30 сентября, 17:44

Министр отметил, что средняя цена угля снизилась на 30%, а курс доллара – на 13%

/ Фото: Кабинет министров Украины

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель на своей странице в Facebook.

"Члены комиссии... не поддержали снижение лимитов максимальных цен на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка (price caps), так как не видят для этого оснований", – написал Оржель.

Министр отметил, что средняя цена угля снизилась на 30%, а курс доллара – на 13%. При этом курс гривни должен учитываться при формировании прогнозной оптовой цены электроэнергии.

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"Игнорирование НКРЭКУ факторов, которые могли уменьшить цену на электроэнергию, влияет не только на промышленность, но и на конечную стоимость товаров и услуг, производимых (и в частности приобретаемые населением) в Украине и конкурентоспособность украинских производителей на мировых рынках", – добавил Оржель.

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Министр сообщил, что цены должны быть взвешенно пересмотрены и изменены в соответствии с рыночными условиями, а регулятор должен мониторить ситуацию на рынке и иметь расчеты ценовых параметров. Причиной такой ситуации на рынке электрической энергии назвал преждевременный запуск нового рынка.

Напомним, НКРЭКУ утвердила новый тариф на электроэнергию для поставщика "последней надежды".

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Оржель

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