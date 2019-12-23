Оржель: Принципиальные позиции транзита согласованы, текст соглашения готовится

За переговорами о продлении контракта на транзит газапо Украине наблюдали все, и это были непростые переговоры. Но подписи еще не поставлены. О том, какой статус они имеют сейчас, рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Принципиально позиции согласованы, согласно протоколу. Сейчас происходит техническая работа по подготовке самих текстов соглашений. И здесь очень важно, чтобы на уровне компаний отработали качественно, защитили интересы, зафиксировали эти условия, которые есть в протоколе, а главное – предусмотрели возможность, в частности, арбитражей. То есть, если какая-то из сторон не выполняет свои обязательства, а обязательства, в частности, мы зафиксировали минимально гарантированные объемы транзита, если российская сторона не выполняет эти объемы, то, согласно арбитража, можно обращаться и требовать выполнения таких условий", – отметил он.

Также Оржель рассказал о цене на транзит украинской ГТС.

"Это будет устанавливать регулятор, потому что так требуют европейские правила по методике, также в соответствии с европейскими правилами. У нас есть минимально гарантированные объемы, на 5 лет. Поэтому тариф и регуляторный период на 5 лет – он ​​не будет переменный под эти минимальные гарантированные объемы, потому что это возможно планировать. Если будет заказ на большие объемы, а это возможно, потому что как раз украинский газотранспортная система интересна в использовании, когда есть, нужно увеличить прокачку, если стало холодно, например, Европе, то тогда эти объемы тарифа будут больше, потому что он заранее неизвестен, и он не является гарантированным. Там будет увеличены коэффициент" – заявил министр.

Также Оржель рассказал, что, согласно протоколу, до конца года "Газпром" перечислит 3 млрд гривен и объяснил, на что пойдут эти деньги.

"Ну, опять таки, это в рамках арбитража, будет приниматься соответствующее решение, в рамках компаний, но, думаю, что в основном это будет доходная часть, доходная часть, должны быть, уплатить в соответствии налог на прибыль, и дивиденды, там государство должно получить дивиденды", – заявил он.

Кроме того, Оржель высказал мнение и о сроках окончания строительства "Северного потока – 2".

"Здесь надо быть конкурентоспособным по тарифам, согласно условиям. Действительно, это их новая инфраструктура, сейчас санкции будут приостанавливать процесс ее достройки, а на самом деле еще очень немаловажно, мы по факту еще не имеем юридических соглашений, мы только протокол, поэтому я хочу здесь сейчас ко всем обратиться, все же я надеюсь, что российская сторона полностью выполнит требования и не будет каким-то образом не выполнять, поэтому, в частности, и санкции, которые начали работать против Северного потока, а мы считаем, что это был геополитический проект, это менее экономический проект, они сейчас очень нужны, что они появились именно в это время.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", отреагировала на американские санкции и опубликовала заявление об остановке работ по проекту.

Правительство Германии полагает, что введенные США санкции не навредят проекту в целом, а лишь несколько перенесут запуск "Северного потока – 2".

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