Осенние новшества для получателей субсидий: чем хотят порадовать украинцев

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В канун отопительного сезона в числе топовых тем вновь оказалась тема субсидий. Правительство в очередной раз внесло ряд изменений в правила получения причитающихся денег, а команда президента анонсировала изменение критериев для назначения субсидий.

Получать субсидии теперь можно в том банке, в котором удобно

14 августа Кабмин внес изменения в Порядок назначения жилищных субсидий. Критерии для начисления субсидий остались прежними. А вот в порядке выплат монетизированных субсидий произошли некоторые изменения.

Во-первых, теперь получить денежный перевод (субсидию) можно не только в "Ощадбанке", а в одном из уполномоченных банков.

Во-вторых, в соответствии с новым порядком, неиспользованные деньги на счетах субсидиантов могут лежать дольше. Ранее было определено, что получатель субсидии должен обратиться за денежным переводом в течение месяца, иначе его вернут на счет Минсоцполитики. Теперь эту норму изъяли. Но уточнили, что остатки средств, которые имелись на счетах, открытых специально для получения субсидий, по состоянию на 1 июня, могут там лежать до 20 декабря. Если же в течение этого времени люди не обратятся за ними, в течение двух рабочих дней вся неиспользованная сумма будет возвращена на счет Минсоцполитики.

Согласно постановлению Кабмина, эти новшества вступят в силу с 1 октября. Впрочем, не исключено, что к тому времени правила начисления и выплаты субсидий перепишут еще раз.

У Зеленского предложили расширить программу субсидий

О такой инициативе сообщили на сайте президента. Говоря о планах по использованию 2 млрд грн, которые планируется получать в виде пошлины за импорт российского дизтоплива и сжиженного газа, представитель президента в Кабмине Андрей Герус сказал следующее:

"По моему мнению, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий для малообеспеченных слоев населения. По состоянию на январь 2018 года, 6,9 млн домохозяйств пользовались субсидиями. Однако в силу различных решений/событий на январь 2019 года количество субсидиантов было уменьшено до 3,6 домохозяйств. Это вылилось в снижение платежной дисциплины, увеличение долгов за жилищно-коммунальные услуги. По моему мнению, дополнительно минимум 1-1,5 млн необеспеченных домохозяйств обоснованно имеют право на субсидии, поэтому мы сейчас разрабатываем соответствующие изменения в правила получения субсидий".

Позже в студии одного из телеканалов он пояснил, что деньги на эти цели также можно будет получить за счет отмены несправедливо розданных налоговых льгот. За счет этого, по его мнению, бюджет может получить дополнительно минимум 10-15 млрд грн.

Кто может стать получателем "дополнительных" субсидий? Прежде всего малообеспеченные, которые раньше получали отказ из-за того, что в их домохозяйстве прописаны другие члены семьи, которые фактически проживают отдельно. За счет этих категорий фактически и удалось за последний год сократить число получателей субсидий практически вдвое.

Такие изменения должны произойти сразу после назначения нового Кабмина, уже в сентябре.

"Речь идет о тех людях, которые по старым нормам могли получать субсидии, но по новым не получили. Это те, у которых были прописаны их дети, но фактически они с ними не проживали и не могли предоставить какую-либо справку. Таким образом, родители были вынуждены платить за услуги в полном объеме. Почему они не могли предоставить справки? Возможно, с ними потеряна связь, или ему не когда, или просто не считает нужным отреагировать на просьбу родителя. Насчет одного или полутора миллионов – это все очень условно, количество таких людей нужно еще посчитать. Конечно, я считаю, что людям, которые попали в тяжелые жизненные обстоятельства, нужно давать субсидии. Вопрос в том, насколько прозрачными будут правила, по которым будут определять тех, кто действительно нуждается в субсидиях", – говорит эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.

70-летним не придется платить?

Новая власть готовит и другие новшества в сфере субсидий и оплаты жилищно-коммунальных услуг. Монетизированные субсидии точно оставят. Однако, возможно, должников скоро будут лишать "живых" денег. По крайней мере Андрей Герус заявлял, что планируется проанализировать, насколько добросовестно получатели монетизированных субсидий рассчитываются за коммуналку. По результатам такого анализа могут произойти "мелкие коррективы". О них мы также узнаем еще до начала отопительного сезона.

Еще одно новшество, о котором говорил президент Владимир Зеленский, – это планы по освобождению малообеспеченных украинцев старше 70 лет от уплаты жилищно-коммунальных услуг вообще.

"Сейчас ищут экономическую модель, как людям нашим, которым за 70 лет, когда человек уже не просто на пенсии, а физически не может работать, и он уже достаточно работал на страну, как этому человеку не платить коммуналку", – сказал, в частности, Владимир Зеленский в одном из видео "Откровенно с президентом".

Андрей Никончук также считает, что в первую очередь нужно понимать, о каком количестве пенсионеров идет речь.

"Безусловно, можно взять реестр Пенсионного фонда и посчитать тех, кому больше 70 лет. Но, опять-таки, у нас есть пенсионеры, которые нуждаются, а есть – которые не нуждаются. Да, у нас бедная страна, из 100% людей старше 70 лет бедных – наверное, процентов 90. Но все равно мы должны понимать, как эти 90% должны подтвердить свое материальное положение. Я думаю, наше государство не обладает такими ресурсами, чтобы освобождать человека от уплаты коммунальных услуг только из уважения к его возрасту. Хотя, возможно, речь идет не о такой большой сумме, как кажется. Все надо просчитывать", – говорит Андрей Никончук.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что украинцы стали брать меньше субсидий.

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