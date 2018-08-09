Осенью в Украине подорожают соцхлеб и овощи

Борщевой набор вырастет на 6 грн, а масло подешевеет на 1 грн. Эксперты: цены зависят от спроса людей

Осень принесет не только начало учебного года, но и постепенный рост цен на основные продукты: хлеб, крупы, овощи — только борщевой набор прибавит в цене 30%. Причина — урожай недостаточного качества и валютные качели.

Хлеб и борщ

Осенью будут дорожать социальные сорта хлеба, отмечает директор Украссоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Курс доллара влияет на стоимость хлеба. Ведь производители покупают зерно по мировым ценам, даже если закупки происходят внутри страны. Поэтому до конца года хлеб соцсортов может вырасти на 8%. И если сейчас кило стоит 16 грн/кг — рост составит 1,3 грн", — поясняет эксперт.

А стоимость борщового набора просядет в августе на 20%, ведь ожидается сезон сбора овощей. Но уже осенью набор прибавит к цене 30%.

"Разные овощи будут дорожать по-разному. Лук может подскочить в цене в декабре. А капуста, свекла, картофель и морковка будут постепенно дорожать — средний рост цен может составить 1,5—6 грн", — отмечает Дорошенко.

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Каша с маслом

До конца года цены на крупы, макароны и муку будут расти на уровень инфляции в 3—5%. И на это влияют рыночные механизмы.

"С начала года цены по дешевым крупам — пшенке, ячке, перловке — выросли на 12—15%. Причина: производители хотели заработать на высоком спросе. В то же время гречка дешевела на 20%, ведь спрос падал. А рис был стабилен — с начала года рост составил 7%", — разъясняет Дорошенко.

В итоге ситуация такова: если раньше при удорожании круп люди могли переходить на макароны, то сейчас нижний порог цен по макаронам и крупам сравнялся.

"Осенью стоимость дешевых позиций по муке, крупам и макаронам будет формироваться покупательским спросом и расти по инфляции, которая может составить 3—5%", — уточняет Дорошенко.

Зато "олия" должна подешеветь.

"Три месяца назад стоимость масла подросла на 1,5—2 грн/л. Объяснения этому нет: цены на мировом рынке были стабильны, доллар тоже спокоен, нехватки сырья не было. Но сейчас АМКУ мониторит ситуацию, и производители, дабы не получить штрафов, могут снизить цены на 1 грн", — делится Дорошенко.

А вот цены на сахар зависят от сезона. С начала года он подешевел на 15%, но в июне вырос на 2%, ведь начался сезон заготовок.

"Спрос будет высоким и осенью, поэтому сахар вырастет на 15%", — говорит Дорошенко.

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Урожай

Нынешний урожай может повлиять на рост цен по хлебобулочным изделиям, хотя уборочная обеспечит украинцев хорошими запасами зерна.

"В этом году ожидается неплохой урожай зерновых — 23 млн т. Для сравнения, в 2017-м Украина собрала 26 млн т. Но проблема урожая заключается в его плохом качестве. Лето принесло стране аномальную погоду: в одних районах наблюдалась засуха, в других — дожди. В итоге качество пшеницы ухудшилось, и будет не так много качественного зерна для изготовления хлеба, муки, макарон. А на мировых рынках растут цены на зерно. Все это может привести к осеннему росту цен на 10%", — поясняет аналитик Украгроконфедерации Неля Онищенко.

По ее словам, хороший урожай ожидается и по борщовому набору, подсолнечнику, гречке и т. д. Но из-за роста доллара расходы на производство продуктов могут вырасти на 5—10%.

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Яблоки наберут четверть

Алексей Дорошенко отмечает, что осенью яблоки будут дорожать. Этому будут способствовать несколько факторов. Во-первых, в нашей стране строится все больше хранилищ для хранения фруктов и овощей, что позволяет длительно хранить продукт в хорошем состоянии и продавать его в период роста цен. Во-вторых, сейчас наблюдается щедрый урожай яблок в нашей стране.