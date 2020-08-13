Спор за фирменное наименование длился четыре года

Государственный Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России в споре за права на знак для товаров. Таким образом Ощадбанк отстоял оспоренное в 2016 году право на фирменное наименование "Сбербанк". Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

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"Наконец закончилось дело, которое тянулось четыре года с множеством экспертиз, ходатайств и отсрочек. Победу в этом деле нельзя переоценить, так как это важный этап в истории защиты Ощадбанком своих прав интеллектуальной собственности в основном судебном деле, которое касается запрета российскому Сбербанку незаконно использовать фирменное наименование "Сбербанк" на территории Украины. Это свидетельство исторически зарегистрировано за Ощадбанком", – заявил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Согласно сообщению, во время судебного разбирательства было проведено три экспертизы, рассмотрено более 100 ходатайств сторон. В основном споре Ощадбанк настаивал на незаконности переименования украинского прототипа Сбербанка России в "Сбербанк" и заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности в январе 2016 года.

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В Ощадбанке заявляли, что использование Сбербанком России бренда "Сбербанк" может вводить клиентов в заблуждение и влиять на их поведение. В ответ на основной иск Ощадбанка Сбербанк Росии подавал встречный иск, который 10 августа 2020 года был удовлетворен в пользу Ощадбанка.

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Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Напомним, по итогам первого квартала 2020 года госбанки получили прибыль в размере 11,1 млрд гривен. Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших в Украине по объему активов финучреждениями – ПриватБанком, Укрэксимбанком, Ощадбанком и Укргазбанком.

К слову, ранее Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 2788-д о создании почтового банка на базе "Укрпочты". Подробнее об этом узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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