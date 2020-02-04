Основы цифровой гигиены: мошенники скупают телефоны, чтобы получить доступ к персональной информации

Продали телефон, а после этого вас начали шантажировать данными, которые вы не удалили. Перед продажей любой техники нужно ее правильно подготовить. В правилах цифровой гигиены решили разобраться новости "Сегодня".

На днях Евгения продала свой мобильный телефон. Говорит, прежде чем отдать технику в новые руки, удалила все данные и вернула аппарат к заводским настройкам. Впрочем этого, как выяснилось, было мало.

"Человек, который купил этот телефон, получил доступ к моим соцсетям. Начал рассылать моим друзьям просьбы одолжить ему денег. Написала им, чтобы они не реагировали на эти сообщения, бегом поменяла все пароли. Все-таки я плохо почистила свой телефон. Сброс настроек до заводских – этого было мало", – рассказывает пострадавшая.

Сброс настроек не уничтожает данные. С помощью специальных программ всю информацию бывшего владельца мошенники могут легко восстановить.

Александр Илюша, эксперт технической безопасности:

"Как правило, это программные способы и многие из них доступны бесплатно. Для того, чтоб удалить информацию, и быть уверенным, что она не будет никому доступна, нужно использовать специальные встроенные утилиты для удаления, то есть полного уничтожения информации".

Такие программы работают не только на мобильных телефонах, они подчистят данные на смарт-телевизорах, компьютерной технике, планшетах. Впрочем, самостоятельной подготовки гаджета перед прощанием с ним – недостаточно, считает эксперт по психологической безопасности.

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Наталья Бугаева, кандидат психологических наук, эксперт по психологической кибербезопасности:

"Рекомендую найти специалиста, который при вас еще раз перепроверит: действительно ли вы удалили все данные. Потому что бывает так, что внешне данные как бы уничтожены, но на самом деле специалисты могут кое-какие данные отыскать".

Кроме удаления программ и контента с устройства – особое внимание следует уделить цифровой гигиене. Стереть одну только историю браузера будет мало.

Денис Смирнов, эксперт технической безопасности:

"Если вы продаете, то вы должны следить за вашим аккаунтом, его отключить, чтобы не получил доступ покупатель к вашим данным. Также стоит обращать внимание на аккаунты, которые были в телефоне. Поэтому стоит проверить, чтоб это все было отключено".

Если покупаете использованную технику – проверьте: вышел ли предыдущий владелец изо всех аккаунтов. Важно также, чтобы продавец снял блокировку с самого устройства. Например, удалил разблокировку гаджета с помощью распознавания лица, или технологию разблокировки пальцем.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что уровень преступности в сети растет. Так, с помощью интернета и банкоматов в 2019 году выманили огромные деньги. Общая сумма похищенных средств с приемами интернет-мошенничества и мошенничества в банкоматах за год выросла на 47,3% и достигла 361,99 млн грн.

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