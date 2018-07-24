Осталось два вопроса: Маркарова отчиталась о переговорах с МВФ

Переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о цене на газ и показателях госбюджета Украины проходят конструктивно. Об этом заявила исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова.

"У нас сейчас хорошее обсуждение: Антикоррупционный суд был принят. … По бюджету и ценам на газ у нас очень конструктивные дискуссии", – сказала Маркарова в интервью Bloomberg TV в Лондоне.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман уже рассказал, как идут переговоры с МВФ по цене на газ для населения.

Маркарова также отметила, что показатели исполнения госбюджета стали лучше в первом полугодии 2018 года, чем были за первый квартал. Временная глава Минфина выразила надежду, что позитивное решение будет достигнуто скоро.

"Мы делаем все, чтобы это было как можно быстрее", – заявила Маркарова.

Она также сообщила, что Украина сохраняет планы в 2018 году выйти на рынок еврооблигаций и пристально за ним следит. В частности, Маркарова указала на улучшение конъюнктуры рынка.

В марте 2015 года МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов.

Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов, но позже начались задержки. Так, Украина смогла почти в срок получить второй транш по этой программе на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

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С июля 2017 года Украина находится в переговорном процессе с МВФ: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как в Кабмине считают такое резкое повышение цен для населения неоправданным.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение предусловия, касающегося цен на газ, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы. По ее словам, другое предусловие выделения Украине очередного транша – соблюдение предельного дефицита госбюджета.