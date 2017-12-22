Остался только Порошенко: бюджет-2018 подписал спикер Верховной Рады

Глава украинского парламента Андрей Парубий подписал закон о госбюджете на 2018 год, принятый Верховной Радой во втором чтении 7 декабря. Об этом свидетельствует карточка законопроекта, размещенная на официальном сайте парламента.

"Закон направлен на подпись президенту", – отмечается в информации на сайте Верховной Рады.

Согласно данным из карточки законопроекта, документ был подписан спикером ВР сегодня, 22 декабря, хотя накануне, 21 декабря, Парубий во время заседания парламента обещал "безотлагательно подписать бюджет".

Для вступления в силу после подписания президентом закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год" должен быть опубликован в официальной прессе.

Напомним, несмотря на то, что бюджет был принят ВР во втором чтении в рекордный для Украины срок, Рада смогла разблокировать его подписание только 20 декабря. В этот день парламент рассмотрел и не одобрил постановление №7000-П об отмене решения о принятии в целом законопроекта "О Государственном бюджете Украины на 2018 год". Кроме того, Рада не поддержала (проект постановления №7116-П об отмене принятия закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".

Как известно, бюджетом-2018 предусматривается, что доходы государства должны увеличиться по сравнению с прошлым годом на 18%, а расходы на 17%. Также власти обещают дважды за год повысить соцстандарты. При этом, если экономические показатели будут благоприятными, правительство намерено последовать предложению президента Порошенко и повысить минимальную зарплату до 4100 грн.