Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,27
29,79

Остановка импорта угля и тока из России необходима в условиях экономического кризиса в Украине – Гончаренко

19 марта, 15:38

Однако Кабмин пока не закрыл импорт из Беларуси, через которую российская электроэнергия и уголь продолжат поступать в Украину, - добавил нардеп

Решение Кабинета министров Украины о введении пошлин на импорт энергетического угля и электроэнергии является оправданным. Такое мнение высказал народный депутат от фракции БПП Алексей Гончаренко, который ранее критиковал открытие импорта российской электроэнергии по инициативе Андрея Геруса.

"Это правильное решение. Такой импорт может иметь место только при условии его высокого налогообложения. Важно, чтобы появилось понимание, что нужно поддерживать украинскую энергетику и украинских шахтеров, а не надувать страну-агрессора, особенно в условиях экономического кризиса, который уже на полную разворачивается в Украине", – заявил нардеп.

В тоже время он добавил, что Кабмин пока не закрыл импорт из Беларуси, через которую российская электроэнергия и уголь продолжат поступать в Украину. "Это дырку нужно тоже закрывать", – резюмировал Гончаренко.

В тренде
Эксперт показал, как Саудовская Аравия сбивает цену российской нефти
Фото: REUTERS/Nick Oxford

Накануне Кабмин ввел специальную пошлину в размере 65% на импортируемые из России электроэнергию и уголь, кроме антрацита и кокса с 1 апреля 2020 года.

С критикой этого решения вышел Андрей Герус, глава парламентского комитета по ТЭК, который был инициатором открытия импорта электроэнергии из России в октябре 2019 года. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий и снижению уровня потребления угля отечественными ТЭС. Вследствии этого 25 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поручил остановить с 1 марта импорт тока из России и Беларуси и загрузить углем отечественные ТЭС.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

электроэнергия импорт энергонезависимость

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснется
Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснетсяЭкономика
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефти
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефтиРоссия
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробностиДругие страны
Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходы
Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходыЭкономика
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – Путин
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – ПутинРоссия
Все больше украинцев становятся фрилансерами: сколько получают и где работают
Все больше украинцев становятся фрилансерами: сколько получают и где работаютЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...