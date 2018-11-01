Остаток на казначейском счете Украины резко уменьшился

За год сумма сократилась более чем в три раза

Остаток средств на едином казначейском счете Украины по состоянию на 1 ноября составил 14,65 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Эта сумма на 31,5% ниже, чем была по состоянию на 1 октября 2018 года.

За год – с 1 ноября 2017 года – остаток на счете уменьшился в 3,3 раза. Год назад сумма составляла 48,56 млрд грн.

Ранее и.о министра финансов Украины Оксана Маркарова объясняла, почему остаток на казначейском счете стремительно снижается. Тогда главной причиной называлось невыполнение запланированных заимствований. И.о. министра финансов заверяла, что общая ликвидность является достаточной, ситуация под контролем, все платежи идут вовремя.

В 2017 году остатки на счету Госказначейства побили исторический рекорд - 61,2 млрд грн.

Как известно, остатки на едином казначейском счету — это финансирование, которое теоретически может получить вся бюджетная сфера Украины на начало месяца.

Также ранее Кабмин разрешил класть деньги казначейства на валютные депозиты. Поэтому размещать свободные средства бюджета теперь можно в долларах.