С начала 2019 года по начало августа сумма увеличилась в пять раз

/ Фото: пресс-центр НБУ

Остаток на казначейском счете Украины за месяц вырос более чем втрое https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8 2019-08-01T15:28:00+03:00 Экономика С начала 2019 года по начало августа сумма увеличилась в пять раз

По итогам июля 2019 года количество средств на Едином казначейском счете (ЕКС) Украины выросло в 3,7 раза и составило к 1 августа 48,96 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственного казначейства Украины.

При этом по состоянию на 1 августа 2018 года средств на счете было в 24 раза меньше, чем сейчас, то есть около 2 млрд гривен.

В начале 2019 года остатки средств на Едином казначейском счете ЕКС составляли 9,9 млрд грн, то есть с начала 2019 года они выросли почти в пять раз.

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В 2017 году остатки на счете Госказначейства побили исторический рекорд - 61,2 млрд грн.

Остатки на Едином казначейском счете — это финансирование, которое теоретически может получить вся бюджетная сфера Украины на начало месяца.

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Как известно, госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

Подробнее о "бюджетном плане" и прогнозах властей читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доходы украинцев запрограммировали на три года вперед: что нас ждет".

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