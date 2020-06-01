Осторожно, мошенники! В Украине появилась новая "пирамида": как это работает

После скандала с ювелирной "пирамидой" Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупредила о рисках инвестирования в проект Exlimited, который может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора.

Exlimited предлагает украинцам вкладывать деньги в реализацию перспективных стартапов, с последующим ежедневным получением высокого процента инвестиционной прибыли (от 0,4% до 1,5% ежедневно). Клиент делает бессрочный депозит, который можно вернуть в любой момент, однако не в полном размере. Проект привлекает депозиты как в национальных валютах, так и в криптовалютах.

"Проект Exlimited имеет похожую на B2B Jewelry реферальную программу, когда за каждого нового привлеченного инвестора начисляется дополнительный процент прибыли. Проект активно рекламируется на YouTube теми же блогерами, которые недавно убеждали граждан вкладывать средства в B2BJewelry, и в сообществах вкладчиков B2BJewelry в социальных сетях", – сообщили в пресс-службе.

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На веб-сайте проекта опубликована лицензия от 2007 года, выданная в Гонконге якобы после проведения ребрендинга бизнеса. Напомним, мошенники находят в Интернете опубликованные лицензии неизвестных частных компаний и подделывают их.

При этом адрес офиса и контактные телефоны компании на веб-сайте проекта отсутствуют. Вместо них – ссылки на мессенджеры, форма обратной связи и электронная почта.

"Такая анонимность для якобы успешной международной инвестиционной компании с 20 летним опытом является одним из признаков мошенничества и попытки ввести в заблуждение потенциальных инвесторов. Кроме того, первые упоминания в сети – о компании с 20 летним опытом датированы конце марта 2020 года.На вебсайте Exlimited утверждается, что этой командой уже реализовано 28 международных проектов, однако не называется ни одного из них, что в свою очередь также свидетельствует о мошенничестве", – перечисляет признаки пирамиды регулятор.

Кроме того, Exlimited анонсирует продажу подарочных сертификатов, которые имеют признаки облигаций (долговых ценных бумаг), по которым проект должен обратиться к НКЦБФР для регистрации выпуска облигаций до начала продаж таких бумаг инвесторам, но на пока этого не сделал.

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Деятельность по привлечению средств населения и выплату процентов прибыли могут осуществлять исключительно банки и кредитные союзы, зарегистрированные на территории Украины и имеющие лицензии.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила украинцев о возможном мошенничестве и назвала 10 признаков фиктивности инвестиционного проекта или финансовых операций.

Напомним, во время карантина аферисты активизировались не только в финансовой сфере. Ранее мы рассказывали о том, что мошенники заполонили рынок аренды. О том, как не попасться на обман, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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