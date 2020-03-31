От чего зависят выплаты: премьер рассказал, когда Рада повторно рассмотрит правки в бюджет

Верховная Рада рассмотрит законопроект с поправками в государственный бюджет на 2020 год через 7-8 дней. Такой прогноз дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы хотим, чтобы доктора, которые сегодня стоят на страже жизни и здоровья наших граждан и часто рискуют своей жизнью и здоровьем, получали не меньше, чем получают солдаты на передовой. Это важно для нас, и это требование также будет прописано в этом законе, надеюсь проголосовано, или даже уверен, что будет проголосовано через 7-8 дней", – сказал Шмыгаль в эфире одного из телеканалов.

Премьер отметил, что пока что не все депутаты парламента имели возможность ознакомиться с документом.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в связи с антикоронавирусными мероприятиями Кабинет министров провел предварительную работу над изменениями в Госбюджет и сформировал предложения по Стабилизационному фонду, из которого и должны выплачиваться деньги во время карантина.

"Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование – сохранены. Расходы Стабилизационного фонда, о котором много говорили в последние дни, будут направлены на людей", – ранее заявил глава правительства.

Однако 30 марта Верховная Рада не приняла предложенные правительством изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год. Так, "за" законопроект № 3279 проголосовали 223 народных депутата при минимально необходимых для принятия решения 226 голосах. В итоге документ отправлен в профильный комитет Рады для доработки к повторному первому чтению – такое решение поддержали 273 депутата. Подготовка будет происходить по ускоренной процедуре.

Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз, который предполагает, что среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 29,5 гривень за доллар США. Кроме этого, обновленный макропрогноз предполагает рост инфляции с 5,6 до 8,7%; среднемесячную зарплату 11 тысяч гривень, которая с учетом инфляции фактически не поменяется в сравнении с 2019 годом; безработица на уровне 9,4%, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.

О том, как народные избранники отправляли законопроект с "карантинными" правками в госбюджет, смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Заседание Рады в карантин

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