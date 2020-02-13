От евро хотят отказаться: Нацбанк рекомендовал учитывать акцизы в национальной валюте

НБУ считает, что это сократит валютные риски

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины рекомендует отказаться от практики рассчитывать доходы бюджета от акцизов на подакцизные товары в иностранной валюте в пользу гривни. Это поможет сократить валютные риски. Такое мнение высказал заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

"Мы подписали меморандум о взаимодействии. Наша задача с Минфином – уменьшить, в частности, валютные риски для бюджета. Мы сейчас общаемся с Министерством экономики, чтобы доходы бюджета меньше зависели от валютного курса. Вот тарифы на акцизы, которые номинированные в евро, по нашему мнению, лучше их номинировать в гривне", – сказал Чурий.

По его словам, это позволит снизить влияние колебаний курса гривни на бюджет.

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"Мы это донесли. Минэкономики этот вопрос рассматривает", – добавил Чурий.

Сейчас ставки некоторых акцизов устанавливают в евро.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что благодаря укреплению гривни обслуживание долгов для украинского бизнеса и государственного сектора стало на 450 млрд гривен дешевле.

Также в Нацбанке сделали заявление о валютных поступлениях в связи с земельной реформой.

А специалисты объяснили новостям "Сегодня", как на курс влияют cезонные колебания и рыночные спекуляции.

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