Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,72

От евро хотят отказаться: Нацбанк рекомендовал учитывать акцизы в национальной валюте

13 февраля, 20:50

НБУ считает, что это сократит валютные риски

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины рекомендует отказаться от практики рассчитывать доходы бюджета от акцизов на подакцизные товары в иностранной валюте в пользу гривни. Это поможет сократить валютные риски. Такое мнение высказал заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

"Мы подписали меморандум о взаимодействии. Наша задача с Минфином – уменьшить, в частности, валютные риски для бюджета. Мы сейчас общаемся с Министерством экономики, чтобы доходы бюджета меньше зависели от валютного курса. Вот тарифы на акцизы, которые номинированные в евро, по нашему мнению, лучше их номинировать в гривне", – сказал Чурий.

По его словам, это позволит снизить влияние колебаний курса гривни на бюджет.

Реклама

"Мы это донесли. Минэкономики этот вопрос рассматривает", – добавил Чурий.

Сейчас ставки некоторых акцизов устанавливают в евро.

В тренде
Что будет с землей и курсом доллара: спецэфир телеканала "Украина 24" из Кабмина

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что благодаря укреплению гривни обслуживание долгов для украинского бизнеса и государственного сектора стало на 450 млрд гривен дешевле.

Также в Нацбанке сделали заявление о валютных поступлениях в связи с земельной реформой.

А специалисты объяснили новостям "Сегодня", как на курс влияют cезонные колебания и рыночные спекуляции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

НБУ гривня Минфин Минэкономики курс гривни акцизы евро

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пенсионный возраст для украинок снова повышается
Пенсионный возраст для украинок снова повышаетсяЭкономика
Министр образования, которой не хватало зарплаты, купила квартиру в Киеве
Министр образования, которой не хватало зарплаты, купила квартиру в КиевеЭкономика
Курс доллара устремился вниз: выдержит ли гривня
Курс доллара устремился вниз: выдержит ли гривняФинансы
"Мы не можем печатать деньги": Зеленский объяснил, как повышать пенсииЭкономика
Министр Новосад объяснила, откуда взялась квартира за миллион гривен
Министр Новосад объяснила, откуда взялась квартира за миллион гривенЭкономика
Рада весь день рассматривала закон о рынке земли: подробности
Рада весь день рассматривала закон о рынке земли: подробностиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...