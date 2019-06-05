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"От ГТС останется пшик": в России бурно отреагировали на позицию Зеленского по "Северному потоку – 2"

5 июня, 08:38

Пушков раскритиковал попытки противостоять российскому проекту

Фото: nord-stream.com

Попытки украинских властей противодействовать строительству газопровода "Северный поток – 2", запуск которого перенесли, будет "бесполезными", а газотранспортная система (ГТС) Украины "потеряет стратегическое значение без российского газа". Об на своей странице в Twitter написал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

"Чем впустую бороться, [президенту Украины Владимиру] Зеленскому лучше бы подумать, как сохранить украинскую ГТС. Без нашего газа от ее "стратегического значения" пшик один останется", – написал российский политик.

Напомним, ранее Владимир Зеленский после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой заявлял, что противостоять строительству "Северного потока – 2" крайне важно для Украины.


Как известно, российскому проекту газопровода грозят санкции США. При этом "Северный поток – 2" также столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок его запуска перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута - таким образом Дания более двух лет не дает "добро" на проект. 

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. 

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Тег ГТС, Зеленский, Пушков, Северный поток 2

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