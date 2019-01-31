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От Молдовы до США и Китая: ТОП-20 самых перспективных рынков для Украины

31 января, 17:18

Киев готов торговать со всеми – начиная от Ливана и заканчивая миллиардными Индией и Китаем

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com.
От Молдовы до США и Китая: ТОП-20 самых перспективных рынков для Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/568/6b0/5c45686b0619b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/568/6b0/5c45686b0619b.jpg Экономика Киев готов торговать со всеми – начиная от Ливана и заканчивая миллиардными Индией и Китаем

Минэкономразвития Украины определил ТОП-20 наиболее перспективных внешних рынков для нашей страны с точки зрения развития экспорта. При условии выбора правильных форм и инструментов работы с этими рынками, они могут показать довольно быстрые результаты.

"В рамках экспортной стратегии (на 2017-2021 годы. – Ред.)  был утвержден перечень новых перспективных рынков, которые смогут заменить традиционные экспортные рынки, доступ на которые затруднен из-за политической ситуации. В частности, были определены ТОП-20 рынков (не считая страны ЕС)", – отметили в пресс-службе Минэкономразвития.

По данным МЭРТа, в двадцатку наиболее перспективных экспортных рынков вошли Бангладеш, Беларусь, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Канада, Китай, Ливан, Молдова, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия, США, Таиланд, Турция, Филиппины, Швейцария и Япония.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Министерстве экономического развития спрогнозировали рост экспорта в Израиль.

Также напомним, что Минэкономразвития отчитались о положительной динамике: украинская экономика постепенно выходит из "тени".

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Тег рынок, торговля, экспорт, Израиль, Канада, МЭРТ

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Источник:

Сегодня

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